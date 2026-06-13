Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обычный путь. Бавария близка к приобретению защитника сборной Германии
Германия
13 июня 2026, 14:55 | Обновлено 13 июня 2026, 15:10
427
0

Обычный путь. Бавария близка к приобретению защитника сборной Германии

Натаниэль Браун сменит Франкфурт на Мюнхен

13 июня 2026, 14:55 | Обновлено 13 июня 2026, 15:10
427
0
Обычный путь. Бавария близка к приобретению защитника сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Натаниэль Браун
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Мюнхенская «Бавария» находится в шаге от подписания защитника франкфуртского «Айнтрахта» Натаниэля Брауна.

Как сообщает Николо Скира, сумма трансфера составит 55 млн евро, а контракт с игроком будет рассчитан до 2031 года.

22-летний Браун в прошлом сезоне провел 42 матча за «Айнтрахт» во всех турнирах, забив четыре гола и отдав шесть ассистов.

Сейчас игрок находится в расположении сборной Германии и готовится к старту чемпионата мира, который «бундестим» откроет 14 июня матчем с Кюрасао. Старт игры – в 20:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Гарри Кейн сенсационно может покинуть «Баварию».

По теме:
Романо назвал очередного новичка Шахтера. Многомиллионное соглашение
Левандовски получил шикарное предложение для продолжения карьеры
Буковина определилась с приоритетом в трансферной кампании
Натаниэль Браун Бавария Бундеслига трансферы Бундеслиги чемпионат Германии по футболу трансферы Айнтрахт Франкфурт
Иван Чирко Источник: Николо Скира
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо вышло из отпуска. Четыре игрока вернулись после аренд
Футбол | 12 июня 2026, 16:10 20
Динамо вышло из отпуска. Четыре игрока вернулись после аренд
Динамо вышло из отпуска. Четыре игрока вернулись после аренд

Клуб официально сообщил о завершении отпуска

Стало известно, состоится ли трансфер Ильи Забарного в Ливерпуль
Футбол | 13 июня 2026, 11:37 6
Стало известно, состоится ли трансфер Ильи Забарного в Ливерпуль
Стало известно, состоится ли трансфер Ильи Забарного в Ливерпуль

Защитник сборной Украины не является приоритетным вариантом для английского клуба

Трубин назвал лучших молодых украинских вратарей
Футбол | 13.06.2026, 15:15
Трубин назвал лучших молодых украинских вратарей
Трубин назвал лучших молодых украинских вратарей
Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону
Футбол | 13.06.2026, 09:17
Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону
Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
Футбол | 13.06.2026, 08:40
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча
Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча
12.06.2026, 07:22 2
Футбол
Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
12.06.2026, 09:40 26
Футбол
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
13.06.2026, 00:45 22
Бокс
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
12.06.2026, 09:41 4
Футбол
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
12.06.2026, 09:15 2
Футбол
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
13.06.2026, 09:45 6
Футбол
Вторая победа подряд! Украина разгромила Кубу в Лиге наций
Вторая победа подряд! Украина разгромила Кубу в Лиге наций
12.06.2026, 12:57 12
Волейбол
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
12.06.2026, 10:09 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем