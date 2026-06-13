Обычный путь. Бавария близка к приобретению защитника сборной Германии

Мюнхенская «Бавария» находится в шаге от подписания защитника франкфуртского «Айнтрахта» Натаниэля Брауна.

Как сообщает Николо Скира, сумма трансфера составит 55 млн евро, а контракт с игроком будет рассчитан до 2031 года.

22-летний Браун в прошлом сезоне провел 42 матча за «Айнтрахт» во всех турнирах, забив четыре гола и отдав шесть ассистов.

Сейчас игрок находится в расположении сборной Германии и готовится к старту чемпионата мира, который «бундестим» откроет 14 июня матчем с Кюрасао. Старт игры – в 20:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Гарри Кейн сенсационно может покинуть «Баварию».