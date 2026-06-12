Сенсация из Германии. Гарри Кейн может покинуть Баварию
Форвард сборной Англии недоволен условиями нового соглашения с мюнхенским клубом
Форвард немецкой «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн может неожиданно покинуть нынешний клуб из-за разногласий, который возникли в последнее время.
Контракт опытного футболиста истекает в июне 2027 года, но стороны были уверены, что смогут подписать новое соглашение после завершения сезона.
По информации Kicker и Footmercato, недавно между игроком и клубом возникли разногласия относительно условий и срока действия нового контракта.
«Бавария» готова предложить продление сотрудничества до 2028 или 2029 года с измененными финансовыми условиями, что не устраивает Кейна, который рассматривает вариант с уходом.
Сообщается, что Кейн имеет больше рычагов влияния, так как уже во время зимнего трансферного окна может вести переговоры с другими командами и покинуть Бундеслигу летом 2027 года совершенно бесплатно.
В сезоне 2025/26 англичанин провел 51 матч, в которых забил 61 гол и отдал семь результативных передач. Трансферная стоимость 32-летнего форварда составляет 60 млн евро.
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