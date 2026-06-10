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  4. Кейн догнал Джеррарда по количеству сыгранных матчей за сборную Англии
Чемпионат мира
10 июня 2026, 23:05 |
164
0

Кейн догнал Джеррарда по количеству сыгранных матчей за сборную Англии

Упомянем топ-10 игроков с наибольшим количеством поединков за английскую сборную

10 июня 2026, 23:05 |
164
0
Кейн догнал Джеррарда по количеству сыгранных матчей за сборную Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн сыграл свой 114-й матч за национальную сборную Англии.

Это произошло в товарищеском матче против сборной Коста-Рики накануне старта чемпионата мира 2026 года.

По количеству сыгранных матчей за сборную Англии Кейн догнал Стивена Джеррарда (также 114).

Лишь трое игроков в истории английской сборной сыграли больше: Питер Шилтон (125), Уэйн Руни (120) и Дэвид Бекхэм (115).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Англии:

  • 125 – Питер Шилтон
  • 120 – Уэйн Руни
  • 115 – Дэвид Бекхэм
  • 114 – Стивен Джеррард
  • 114 – Гарри Кейн
  • 108 – Бобби Мур
  • 107 – Эшли Коул
  • 106 – Бобби Чарлтон
  • 106 – Фрэнк Лэмпард
  • 106 – Билли Райт
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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