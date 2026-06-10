Кейн догнал Джеррарда по количеству сыгранных матчей за сборную Англии
Упомянем топ-10 игроков с наибольшим количеством поединков за английскую сборную
Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн сыграл свой 114-й матч за национальную сборную Англии.
Это произошло в товарищеском матче против сборной Коста-Рики накануне старта чемпионата мира 2026 года.
По количеству сыгранных матчей за сборную Англии Кейн догнал Стивена Джеррарда (также 114).
Лишь трое игроков в истории английской сборной сыграли больше: Питер Шилтон (125), Уэйн Руни (120) и Дэвид Бекхэм (115).
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Англии:
- 125 – Питер Шилтон
- 120 – Уэйн Руни
- 115 – Дэвид Бекхэм
- 114 – Стивен Джеррард
- 114 – Гарри Кейн
- 108 – Бобби Мур
- 107 – Эшли Коул
- 106 – Бобби Чарлтон
- 106 – Фрэнк Лэмпард
- 106 – Билли Райт
Thomas Tuchel has named a strong starting XI for England's warm-up game 👇— BBC 5 Live Sport (@5liveSport) June 10, 2026
🤝 Rice and Anderson to partner in midfield
✨ Bellingham and Kane line up in attack
💨 Madueke comes in on the right wing
📻 Listen on @BBCSounds
📲 https://t.co/NI1sjtGRxI #BBCFootball #ThreeLions pic.twitter.com/J3Yo92vvIa
Your #ThreeLions team news 📋 pic.twitter.com/m72pWuaZ3m— England (@England) June 10, 2026
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