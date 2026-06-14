Барселона подпишет контракт со звездным нападающим на 1 млрд евро

Руководство «Барселоны» планирует в ближайшее время подписать новый контракт с 26-летним испанским нападающим «блаугранас» Ферраном Торресом.

Источник сообщает, что клуб настроен начать переговоры о продлении сотрудничества при первой же возможности. Отмечается, что игрок пользуется исключительным доверием главного тренера «Барселоны» Ганса Флика. Сейчас он находится в расположении сборной Испании, которая принимает участие в ЧМ-2026.

Торрес перешел в каталонский клуб из «Манчестер Сити» зимой 2022 года за 55 млн евро. При подписании контракта с ним «Барселона» установила астрономическую клаусулу в размере 1 млрд евро.

В прошлом сезоне Ферран принял участие в 49 матчах за первую команду «сине-гранатовых», отличившись 21 забитым мячом и тремя ассистами. Его текущий контракт рассчитан до июня следующего года.