АНРИ: «Это абсурд. Они отказались от него без капли благодарности»
Тьерри – о решении «Барселоны» не подписывать Месси
Легенда французского футбола Тьерри Анри выразил разочарование решением «Барселоны» не подписывать Маркуса Рэшфорда и поставил под сомнение трансферную политику каталонского клуба.
«Я пытаюсь найти логику в этом решении, но не могу. Если честно, я очень разочарован своим бывшим клубом. Это абсурд. «Барселона» всегда была больше, чем просто футбольная команда. Это клуб со своими ценностями и принципами.
Рэшфорд отдавал команде все силы, брал на себя ответственность в самые тяжелые моменты и был чрезвычайно важен для ее успехов. Поэтому странно видеть, как от него отказываются без какой-либо благодарности.
Я думал, что у клуба есть какой-то грандиозный план и он собирается подписать настоящую суперзвезду. Но когда услышал другие фамилии, возник вопрос: действительно ли это имеет футбольный и финансовый смысл.
Мне больно это говорить, но сейчас я просто не узнаю тот клуб, который знал раньше», – сказал Анри.
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