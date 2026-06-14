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  4. АНРИ: «Это абсурд. Они отказались от него без капли благодарности»
Испания
14 июня 2026, 06:02 |
1223
0

АНРИ: «Это абсурд. Они отказались от него без капли благодарности»

Тьерри – о решении «Барселоны» не подписывать Месси

14 июня 2026, 06:02 |
1223
0
АНРИ: «Это абсурд. Они отказались от него без капли благодарности»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри
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Легенда французского футбола Тьерри Анри выразил разочарование решением «Барселоны» не подписывать Маркуса Рэшфорда и поставил под сомнение трансферную политику каталонского клуба.

«Я пытаюсь найти логику в этом решении, но не могу. Если честно, я очень разочарован своим бывшим клубом. Это абсурд. «Барселона» всегда была больше, чем просто футбольная команда. Это клуб со своими ценностями и принципами.

Рэшфорд отдавал команде все силы, брал на себя ответственность в самые тяжелые моменты и был чрезвычайно важен для ее успехов. Поэтому странно видеть, как от него отказываются без какой-либо благодарности.

Я думал, что у клуба есть какой-то грандиозный план и он собирается подписать настоящую суперзвезду. Но когда услышал другие фамилии, возник вопрос: действительно ли это имеет футбольный и финансовый смысл.

Мне больно это говорить, но сейчас я просто не узнаю тот клуб, который знал раньше», – сказал Анри.

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Тьерри Анри Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Маркус Рэшфорд
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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