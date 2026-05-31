«Это отличный сезон». Анри встал на защиту Арсенала после финала ЛЧ

Бывший игрок «Арсенала» Тьерри Анри защитил команду Микеля Артеты после поражения в финале Лиги чемпионов от ПСЖ – 1:1 (3:4 по пенальти).

«Людям не нравится принимать поражения – и это не поражение, это отличный сезон для «Арсенала». Вы не дотянули до победы против выдающейся команды, но заставили ее выложиться полностью. Поражения помогают выигрывать, так что почувствуйте это, но не застревайте в этом – мы вернемся.

Пенальти Габриела? Когда ты идешь бить пенальти, я всегда буду тебя уважать. То, как он играл весь сезон и этим вечером, было невероятным. Он не спрятался после ошибки», – сказал Анри.