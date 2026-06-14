Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МЮ потирает руки. Аморим потеряет кучу денег, согласившись возглавить Милан
Англия
14 июня 2026, 19:41 |
262
0

МЮ потирает руки. Аморим потеряет кучу денег, согласившись возглавить Милан

Манкунианцы смогут отказать португальцу в выплате отступных

14 июня 2026, 19:41 |
262
0
МЮ потирает руки. Аморим потеряет кучу денег, согласившись возглавить Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

41-летний португальский тренер Рубен Аморим в ближайшее время может возглавить «Милан», однако в таком случае он лишится огромной суммы денег, которую ему должен выплатить его предыдущий клуб «Манчестер Юнайтед».

Журналист TalkSPORT Бен Джейкобс сообщает, что на данный момент Аморим является главным претендентом на пост главного тренера «россонери». Если португалец согласится на предложение клуба и подпишет полноценный контракт, то лишится права на более чем 18 миллионов евро компенсации от МЮ. Соглашение с манчестерцами предусматривает, что отступные перестанут выплачиваться, как только тренер вернется к работе.

Аморим был уволен в январе 2026 года после 14 месяцев работы с первой командой «красных дьяволов». Под его руководством манчестерцы продемонстрировали одни из худших показателей в истории клуба.

По теме:
От стрижки под ноль до Реала. Неожиданный поворот в карьере Кукурельи
Он очень нравится Моуриньо. Реал поборется с Барселоной за Кукурелью
Ювентус готовит срочную распродажу игроков
Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Милан чемпионат Италии по футболу чемпионат Англии по футболу Серия A Английская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Бен Джейкобс
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ральф Рангник продлил контракт с АФС
Футбол | 14 июня 2026, 17:51 0
ОФИЦИАЛЬНО. Ральф Рангник продлил контракт с АФС
ОФИЦИАЛЬНО. Ральф Рангник продлил контракт с АФС

Коуч будет работать со сборной Австрии до лета 2028 года

Почему сборная Германии выиграет ЧМ-2026
Футбол | 14 июня 2026, 12:18 9
Почему сборная Германии выиграет ЧМ-2026
Почему сборная Германии выиграет ЧМ-2026

Дино Дзофф и Мануэль Нойер как зеркало доверия

Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Футбол | 14.06.2026, 08:24
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Футбол | 14.06.2026, 09:01
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Легендарный клуб изучает трансфер Забарного после перехода игрока в Реал
Футбол | 14.06.2026, 09:30
Легендарный клуб изучает трансфер Забарного после перехода игрока в Реал
Легендарный клуб изучает трансфер Забарного после перехода игрока в Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
13.06.2026, 00:45 29
Бокс
Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
13.06.2026, 00:17 1
Футбол
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
14.06.2026, 11:30 5
Футбол
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
13.06.2026, 08:40 10
Футбол
В волейболе новый лидер. Польша впервые за 4 года уступила первое место
В волейболе новый лидер. Польша впервые за 4 года уступила первое место
12.06.2026, 19:37 1
Волейбол
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
13.06.2026, 01:59 10
Футбол
США – Парагвай – 4:1. Разгром на ЧМ-2026 по-домашнему. Видео голов и обзор
США – Парагвай – 4:1. Разгром на ЧМ-2026 по-домашнему. Видео голов и обзор
13.06.2026, 06:45
Футбол
Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону
Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону
13.06.2026, 09:17 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем