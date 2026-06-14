МЮ потирает руки. Аморим потеряет кучу денег, согласившись возглавить Милан

41-летний португальский тренер Рубен Аморим в ближайшее время может возглавить «Милан», однако в таком случае он лишится огромной суммы денег, которую ему должен выплатить его предыдущий клуб «Манчестер Юнайтед».

Журналист TalkSPORT Бен Джейкобс сообщает, что на данный момент Аморим является главным претендентом на пост главного тренера «россонери». Если португалец согласится на предложение клуба и подпишет полноценный контракт, то лишится права на более чем 18 миллионов евро компенсации от МЮ. Соглашение с манчестерцами предусматривает, что отступные перестанут выплачиваться, как только тренер вернется к работе.

Аморим был уволен в январе 2026 года после 14 месяцев работы с первой командой «красных дьяволов». Под его руководством манчестерцы продемонстрировали одни из худших показателей в истории клуба.