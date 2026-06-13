Милан предложил контракт худшему тренеру в истории Манчестер Юнайтед

Руководство «Милана» предложило бывшему тренеру «Браги», «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед» Рубену Амориму возглавить первую команду «россонери».

Сообщается, что 41-летний португальский специалист может подписать с итальянским грандом двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон. Источник отмечает, что на прошлой неделе Аморим дважды встречался с представителями «Милана». Он является основным кандидатом на должность главного тренера после отставки Массимилиано Аллегри. В качестве альтернатив руководство клуба рассматривает Маттиаса Яйсли и Оливера Гласнера.

В прошлом сезоне «Милан» финишировал на пятом месте в турнирной таблице Серии А, обеспечив себе право играть в Лиге Европы.

Последним клубом Аморима был «Манчестер Юнайтед». За четырнадцать месяцев под его руководством «манкунианцы» выиграли лишь 32% матчей в АПЛ и завершили только 15% игр «всухую», что является худшими показателями в истории клуба. После увольнения португальца в январе этого года МЮ выплатил ему отступные в размере почти 20 млн евро.