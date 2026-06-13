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Италия
13 июня 2026, 22:51 | Обновлено 13 июня 2026, 23:01
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Милан предложил контракт худшему тренеру в истории Манчестер Юнайтед

Рубен Аморим является основным кандидатом на эту должность

13 июня 2026, 22:51 | Обновлено 13 июня 2026, 23:01
1141
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Милан предложил контракт худшему тренеру в истории Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим
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Руководство «Милана» предложило бывшему тренеру «Браги», «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед» Рубену Амориму возглавить первую команду «россонери».

Сообщается, что 41-летний португальский специалист может подписать с итальянским грандом двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон. Источник отмечает, что на прошлой неделе Аморим дважды встречался с представителями «Милана». Он является основным кандидатом на должность главного тренера после отставки Массимилиано Аллегри. В качестве альтернатив руководство клуба рассматривает Маттиаса Яйсли и Оливера Гласнера.

В прошлом сезоне «Милан» финишировал на пятом месте в турнирной таблице Серии А, обеспечив себе право играть в Лиге Европы.

Последним клубом Аморима был «Манчестер Юнайтед». За четырнадцать месяцев под его руководством «манкунианцы» выиграли лишь 32% матчей в АПЛ и завершили только 15% игр «всухую», что является худшими показателями в истории клуба. После увольнения португальца в январе этого года МЮ выплатил ему отступные в размере почти 20 млн евро.

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Милан Рубен Аморим чемпионат Италии по футболу Серия A Манчестер Юнайтед
Андрей Плыгун Источник: La Gazzetta dello Sport
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Якось у португальців останнім часом поганенько у Мілані справи йшли(
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