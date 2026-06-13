Еще один специалист отказал Милану. Рангник выбрал Австрию
Ральф Рангник не будет работать в «Милане»
67-летний немецкий тренер Ральф Рангник продлил свой контракт, срок действия которого истекал после чемпионата мира, до чемпионата Европы 2028 года в Великобритании и Ирландии, сообщает Австрийская футбольная ассоциация (ÖFB). Недавно Рангником интересовался «Милан», который ищет нового спортивного директора.
Австрия начнет свой первый за 28 лет чемпионат мира рано утром в среду матчем против Иордании. Другими соперниками на групповом этапе станут чемпионы мира Аргентина и Алжир.
Рангник тренировал 10 немецких клубов, а также временно возглавлял «Манчестер Юнайтед». Со сборной Австрии он работает с 2022 года.
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