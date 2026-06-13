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  4. Еще один специалист отказал Милану. Рангник выбрал Австрию
Чемпионат мира
13 июня 2026, 21:22 |
460
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Еще один специалист отказал Милану. Рангник выбрал Австрию

Ральф Рангник не будет работать в «Милане»

13 июня 2026, 21:22 |
460
1 Comments
Еще один специалист отказал Милану. Рангник выбрал Австрию
Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник
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67-летний немецкий тренер Ральф Рангник продлил свой контракт, срок действия которого истекал после чемпионата мира, до чемпионата Европы 2028 года в Великобритании и Ирландии, сообщает Австрийская футбольная ассоциация (ÖFB). Недавно Рангником интересовался «Милан», который ищет нового спортивного директора.

Австрия начнет свой первый за 28 лет чемпионат мира рано утром в среду матчем против Иордании. Другими соперниками на групповом этапе станут чемпионы мира Аргентина и Алжир.

Рангник тренировал 10 немецких клубов, а также временно возглавлял «Манчестер Юнайтед». Со сборной Австрии он работает с 2022 года.

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Ральф Рангник Милан сборная Австрии по футболу ЧМ-2026 по футболу Серия A чемпионат Италии по футболу
Руслан Полищук Источник
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Мілан стає якимось токсичним клубом. На жаль..
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