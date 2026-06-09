Оливер Гласнер сделал выбор между Миланом и Фейеноордом

Австрийский специалист Оливер Гласнер сделал выбор между «Фейеноордом» и «Миланом». Об этом сообщает FR12.

По информации источника, 50-летний тренер решил возглавить итальянский гранд.

Последние 2,5 года он провел у руля английского «Кристал Пэлас». Под его управлением «орлы» завоевали Кубок Англии, Суперкубок Англии и Лигу конференций.

У руля итальянской команды Оливер Гласнер может заменить Массимилиано Аллегри, с которым «россонери» завершили Серию А на пятом месте.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» нацелился на украинского форварда.