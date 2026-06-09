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Италия
09 июня 2026, 15:03 | Обновлено 09 июня 2026, 15:47
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Оливер Гласнер сделал выбор между Миланом и Фейеноордом

Австриец намерен возглавить итальянский клуб

09 июня 2026, 15:03 | Обновлено 09 июня 2026, 15:47
194
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Оливер Гласнер сделал выбор между Миланом и Фейеноордом
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Гласнер
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Австрийский специалист Оливер Гласнер сделал выбор между «Фейеноордом» и «Миланом». Об этом сообщает FR12.

По информации источника, 50-летний тренер решил возглавить итальянский гранд.

Последние 2,5 года он провел у руля английского «Кристал Пэлас». Под его управлением «орлы» завоевали Кубок Англии, Суперкубок Англии и Лигу конференций.

У руля итальянской команды Оливер Гласнер может заменить Массимилиано Аллегри, с которым «россонери» завершили Серию А на пятом месте.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» нацелился на украинского форварда.

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Фейеноорд Милан Кристал Пэлас чемпионат Италии по футболу Серия A чемпионат Нидерландов по футболу Оливер Гласнер назначение тренера
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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Може хоч він зможе нарешті Мілан у ЛЧ вивести
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