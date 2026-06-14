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  4. Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Рейджерс
Шотландия
14 июня 2026, 19:21 |
349
0

Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Рейджерс

Дерек МакИннес возглавит команду из Глазго

14 июня 2026, 19:21 |
349
0
Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Рейджерс
Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Макинис
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Главный тренер «Хартс» Дерек МакИннес возглавит «Рейнджерс». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, между клубом из Глаазго и 54-летним специалистом уже достигнуто соглашение. У руля команды он заменит Данни Реля.

«Хартс» под управлением Дерека МакИннеса завершил сезон чемпионата Шотландии на втором месте турнирной таблицы, уступив чемпионству «Селтику» лишь в последнем туе. «Рейнджерс» же закончил третьим.

Ранее сообщалось о том, что «Селтик» назначил 74-летнего тренера.

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Хартс Глазго Рейнджерс Фабрицио Романо чемпионат Шотландии по футболу назначение тренера
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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