Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Рейджерс
Дерек МакИннес возглавит команду из Глазго
Главный тренер «Хартс» Дерек МакИннес возглавит «Рейнджерс». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, между клубом из Глаазго и 54-летним специалистом уже достигнуто соглашение. У руля команды он заменит Данни Реля.
«Хартс» под управлением Дерека МакИннеса завершил сезон чемпионата Шотландии на втором месте турнирной таблицы, уступив чемпионству «Селтику» лишь в последнем туе. «Рейнджерс» же закончил третьим.
Ранее сообщалось о том, что «Селтик» назначил 74-летнего тренера.
🚨🏴 Rangers have agreed deal to appoint Derek McInnes as new head coach. 🔵⚪️— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2026
Formal steps to follow but deal done. pic.twitter.com/mPGDJRqRW2
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