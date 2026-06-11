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Шотландия
11 июня 2026, 14:59 | Обновлено 11 июня 2026, 15:06
444
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ОФИЦИАЛЬНО. После невероятного титула. Селтик назначил 74-летнего тренера

Мартин О'Нил продолжает работу

11 июня 2026, 14:59 | Обновлено 11 июня 2026, 15:06
444
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. После невероятного титула. Селтик назначил 74-летнего тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин О'Нил
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Шотландский Селтик объявил о подписании контракта с 74-летним тренером Мартином О'Нилом, который получил договор на год с опцией продления еще на сезон.

О'Нил, который является одной из легенд клуба, ранее уже завершил карьеру, но по ходу прошлого сезона вернулся в команду и в невероятной развязке помог Селтику завоевать чемпионство.

Команда только в последнем туре драматично забрала титул у Хартс.

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Иван Зинченко Источник: ФК Селтик
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час летить , О"Нілу - 74 , не вірю.)))
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