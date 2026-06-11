ОФИЦИАЛЬНО. После невероятного титула. Селтик назначил 74-летнего тренера

Шотландский Селтик объявил о подписании контракта с 74-летним тренером Мартином О'Нилом, который получил договор на год с опцией продления еще на сезон.

О'Нил, который является одной из легенд клуба, ранее уже завершил карьеру, но по ходу прошлого сезона вернулся в команду и в невероятной развязке помог Селтику завоевать чемпионство.

Команда только в последнем туре драматично забрала титул у Хартс.