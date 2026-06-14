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  4. Агент Довбика услышал новости от Ромы. Клуб уже принял решение
Италия
14 июня 2026, 14:11 |
1559
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Агент Довбика услышал новости от Ромы. Клуб уже принял решение

Римляне хотят избавиться от украинского нападающего

14 июня 2026, 14:11 |
1559
2 Comments
Агент Довбика услышал новости от Ромы. Клуб уже принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик не входит в планы главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини, поэтому клуб будет работать над тем, чтобы найти ему новую команду, сообщает ForzaRoma.

Ситуация для 28-летнего нападающего остается такой же, как и год назад. Рома хочет его продать, но теперь готова также рассмотреть варианты с его арендой в другой клуб с правом выкупа украинца.

Интерес к Довбику есть в Испании – от «Вильярреала», «Бетиса» и «Севильи». Руководство «Ромы» уже сообщило агенту Артема, что будет пытаться его продать и получить за него сумму в 25 млн евро.

Ранее итальянский журналист Пьеро Торри не исключил, что Довбик может остаться в столице Италии.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини трансферы трансферы Серии A
Антон Романенко Источник: Forza Roma
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Комментарии 2
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Якось моторошно від такого :"... хочуть позбутися...". 
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хлопці ви деб-ли , скільки ви ще будете мусолити того Довбика , він  вже  в печінках вболівальницьких  цього сайту сидить ,не вже немає цікавіших тем , підгляньте в другі інтернет ресурси , не вже ви такі недалекі .
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