Агент Довбика услышал новости от Ромы. Клуб уже принял решение

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик не входит в планы главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини, поэтому клуб будет работать над тем, чтобы найти ему новую команду, сообщает ForzaRoma.

Ситуация для 28-летнего нападающего остается такой же, как и год назад. Рома хочет его продать, но теперь готова также рассмотреть варианты с его арендой в другой клуб с правом выкупа украинца.

Интерес к Довбику есть в Испании – от «Вильярреала», «Бетиса» и «Севильи». Руководство «Ромы» уже сообщило агенту Артема, что будет пытаться его продать и получить за него сумму в 25 млн евро.

Ранее итальянский журналист Пьеро Торри не исключил, что Довбик может остаться в столице Италии.