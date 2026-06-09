Итальянский журналист – о Довбике: «Не думаю, что кто-то может это сделать»

Итальянский журналист Пьеро Торри не исключает, что форвард сборной Украины Артем Довбик может остаться в «Роме».

«Гасперини хочет видеть двух новых игроков в атакующей схеме, которая могла бы включать Дибалу и Суле справа, Гринвуда и еще одного новичка слева, Малена, как центрального нападающего, а Довбика – как возможную альтернативу.

Я не думаю, что кто-то готов сейчас выложить 24 миллиона за украинца. Возможно, «Рома» могла бы оставить Довбика, отдав в аренду Ваза в надежде на то, что потраченные в январе 20 миллионов евро окупятся, и парень вырастет», – сказал Торри в интервью OddsChecker.

Сообщалось, что у Довбика появились интересные варианты продолжения карьеры.