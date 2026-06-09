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Италия
09 июня 2026, 10:36 | Обновлено 09 июня 2026, 11:10
475
0

Итальянский журналист – о Довбике: «Не думаю, что кто-то может это сделать»

Пьеро Торри считает, что украинский форвард может остаться в «Роме»

09 июня 2026, 10:36 | Обновлено 09 июня 2026, 11:10
475
0
Итальянский журналист – о Довбике: «Не думаю, что кто-то может это сделать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Итальянский журналист Пьеро Торри не исключает, что форвард сборной Украины Артем Довбик может остаться в «Роме».

«Гасперини хочет видеть двух новых игроков в атакующей схеме, которая могла бы включать Дибалу и Суле справа, Гринвуда и еще одного новичка слева, Малена, как центрального нападающего, а Довбика – как возможную альтернативу.

Я не думаю, что кто-то готов сейчас выложить 24 миллиона за украинца. Возможно, «Рома» могла бы оставить Довбика, отдав в аренду Ваза в надежде на то, что потраченные в январе 20 миллионов евро окупятся, и парень вырастет», – сказал Торри в интервью OddsChecker.

Сообщалось, что у Довбика появились интересные варианты продолжения карьеры.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик
Антон Романенко
Антон Романенко Источник
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