Итальянский журналист – о Довбике: «Не думаю, что кто-то может это сделать»
Пьеро Торри считает, что украинский форвард может остаться в «Роме»
Итальянский журналист Пьеро Торри не исключает, что форвард сборной Украины Артем Довбик может остаться в «Роме».
«Гасперини хочет видеть двух новых игроков в атакующей схеме, которая могла бы включать Дибалу и Суле справа, Гринвуда и еще одного новичка слева, Малена, как центрального нападающего, а Довбика – как возможную альтернативу.
Я не думаю, что кто-то готов сейчас выложить 24 миллиона за украинца. Возможно, «Рома» могла бы оставить Довбика, отдав в аренду Ваза в надежде на то, что потраченные в январе 20 миллионов евро окупятся, и парень вырастет», – сказал Торри в интервью OddsChecker.
Сообщалось, что у Довбика появились интересные варианты продолжения карьеры.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На Виктора теперь претендует «Олимпиакос»
В клуб должен приехать ещё один вингер