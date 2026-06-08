Источник: У Довбика появились интересные варианты продолжения карьеры

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик покинет римский клуб летом, сообщает известный инсайдер Маттео Моретто.

По его информации, европейские клубы, которые будут соревноваться в Лиге чемпионов в следующем сезоне, предпринимают конкретные шаги по подписанию 28-летнего нападающего. Они уже установили первые контакты с окружением игрока.

Отмечается, что в настоящее время интерес к украинскому нападающему «Ромы» особенно силен из-за границы, тогда как вариант с продолжением карьеры в Серии А для Артема выглядит более отдаленным.

Ранее легенда Ромы Роберто Пруццо назвал наименее болезненное решение для римского клуба относительно Довбика.