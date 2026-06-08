Источник: У Довбика появились интересные варианты продолжения карьеры
На украинского нападающего претендуют участники Лиги чемпионов
Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик покинет римский клуб летом, сообщает известный инсайдер Маттео Моретто.
По его информации, европейские клубы, которые будут соревноваться в Лиге чемпионов в следующем сезоне, предпринимают конкретные шаги по подписанию 28-летнего нападающего. Они уже установили первые контакты с окружением игрока.
Отмечается, что в настоящее время интерес к украинскому нападающему «Ромы» особенно силен из-за границы, тогда как вариант с продолжением карьеры в Серии А для Артема выглядит более отдаленным.
Ранее легенда Ромы Роберто Пруццо назвал наименее болезненное решение для римского клуба относительно Довбика.
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