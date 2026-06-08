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Италия
08 июня 2026, 16:29 | Обновлено 08 июня 2026, 16:30
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Источник: У Довбика появились интересные варианты продолжения карьеры

На украинского нападающего претендуют участники Лиги чемпионов

08 июня 2026, 16:29 | Обновлено 08 июня 2026, 16:30
435
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Источник: У Довбика появились интересные варианты продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик покинет римский клуб летом, сообщает известный инсайдер Маттео Моретто.

По его информации, европейские клубы, которые будут соревноваться в Лиге чемпионов в следующем сезоне, предпринимают конкретные шаги по подписанию 28-летнего нападающего. Они уже установили первые контакты с окружением игрока.

Отмечается, что в настоящее время интерес к украинскому нападающему «Ромы» особенно силен из-за границы, тогда как вариант с продолжением карьеры в Серии А для Артема выглядит более отдаленным.

Ранее легенда Ромы Роберто Пруццо назвал наименее болезненное решение для римского клуба относительно Довбика.

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Клубы-участники Лиги чемпионов заинтересованы в Довбике. Есть контакты
чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Лига чемпионов Артем Довбик Маттео Моретто
Антон Романенко Источник: Telegram
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