Легенда Ромы – о ситуации с Довбиком: «Это наименее болезненное решение»
Роберто Пруццо советует римлянам оставить украинца
Легенда Ромы Роберто Пруццо поделился мнением относительно ситуации с будущим украинского форварда римского клуба Артема Довбика.
«Его подписание было ошибкой, теперь нужно как-то с этим разобраться. Даже отдать его в аренду будет сложно, учитывая его зарплату. Наименее болезненным решением было бы оставить его в качестве дублера Малена», – заявил бывший футболист в эфире Radio Radio.
В сезоне 2025/26 Артем сыграл на клубном уровне 18 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с римлянами рассчитан до 2029 года.
Пруццо сыграл в составе «Ромы» 315 матчей и забил 138 голов. В списке лучших бомбардиров в истории римского клуба он занимает второе место, уступая только Франческо Тотти (307 голов).
Сообщалось, что Довбик создал большую проблему для «Ромы».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лидер Реала не планирует покидать клуб
Лидирует Дембеле