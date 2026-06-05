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  4. Легенда Ромы – о ситуации с Довбиком: «Это наименее болезненное решение»
Италия
05 июня 2026, 11:14 |
998
0

Легенда Ромы – о ситуации с Довбиком: «Это наименее болезненное решение»

Роберто Пруццо советует римлянам оставить украинца

05 июня 2026, 11:14 |
998
0
Легенда Ромы – о ситуации с Довбиком: «Это наименее болезненное решение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Легенда Ромы Роберто Пруццо поделился мнением относительно ситуации с будущим украинского форварда римского клуба Артема Довбика.

«Его подписание было ошибкой, теперь нужно как-то с этим разобраться. Даже отдать его в аренду будет сложно, учитывая его зарплату. Наименее болезненным решением было бы оставить его в качестве дублера Малена», – заявил бывший футболист в эфире Radio Radio.

В сезоне 2025/26 Артем сыграл на клубном уровне 18 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с римлянами рассчитан до 2029 года.

Пруццо сыграл в составе «Ромы» 315 матчей и забил 138 голов. В списке лучших бомбардиров в истории римского клуба он занимает второе место, уступая только Франческо Тотти (307 голов).

Сообщалось, что Довбик создал большую проблему для «Ромы».

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чемпионат Италии по футболу Роберто Пруццо Серия A Рома Рим Артем Довбик
Антон Романенко Источник: LaRoma24.it
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