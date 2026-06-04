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Италия
04 июня 2026, 10:24 | Обновлено 04 июня 2026, 11:01
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«Такая возможность исключается». Довбик создал большую проблему для Ромы

Пьеро Торри оценил ситуацию с будущим форварда сборной Украины

04 июня 2026, 10:24 | Обновлено 04 июня 2026, 11:01
908
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«Такая возможность исключается». Довбик создал большую проблему для Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Итальянский журналист Пьеро Торри поделился мнением по поводу ситуации с будущим украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.

«Похоже, «Роме» очень тяжело продать Довбика. В крайнем случае возможна аренда. В то же время «Роме» придется частично оплачивать его зарплату, поскольку только топ-клубы могут позволить себе это. Но я склонен исключить возможность того, что какой-нибудь топ-клуб захочет подписать Довбика», – сказал Торри в эфире Manà Manà Sport Roma.

В текущем сезоне Артем сыграл на клубном уровне 18 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с римлянами рассчитан до 2029 года.

Сообщалось, что «Рома» предложила Довбика клубу Серии А.

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Источник: Рома предложила Довбика клубу Серии А
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Антон Романенко Источник: Forza Roma
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знаю один топклуб, який захоче це зробити. якщо динамо продасть пономаренка, то думаю захоче купити Довбика 
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