«Такая возможность исключается». Довбик создал большую проблему для Ромы

Итальянский журналист Пьеро Торри поделился мнением по поводу ситуации с будущим украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.

«Похоже, «Роме» очень тяжело продать Довбика. В крайнем случае возможна аренда. В то же время «Роме» придется частично оплачивать его зарплату, поскольку только топ-клубы могут позволить себе это. Но я склонен исключить возможность того, что какой-нибудь топ-клуб захочет подписать Довбика», – сказал Торри в эфире Manà Manà Sport Roma.

В текущем сезоне Артем сыграл на клубном уровне 18 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с римлянами рассчитан до 2029 года.

Сообщалось, что «Рома» предложила Довбика клубу Серии А.