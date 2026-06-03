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  4. Источник: Рома предложила Довбика клубу Серии А
Италия
03 июня 2026, 22:23 |
1279
0

Источник: Рома предложила Довбика клубу Серии А

Украинского форварда готовы обменять в Аталанту

03 июня 2026, 22:23 |
1279
0
Источник: Рома предложила Довбика клубу Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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«Рома» была готова обменять своего украинского нападающего Артема Довбика в «Аталанту», сообщает Corriere della Sera.

Римский клуб был заинтересован в подписании нападающего «Аталанты» Джанлуки Скамакки. В обмен на него «Рома» предложила «Аталанте» украинца. Однако эта сделка не состоялась, поскольку клуб из Бергамо отказался от Довбика.

Отмечается, что теперь у «Ромы» осталось два варианта — попытаться обменять Артема в другой клуб или же отдать его в аренду в надежде на дальнейшую продажу.

Сообщалось, что Довбика официально не выставляли на трансфер.

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Артем Довбик Джанлука Скамакка Аталанта Рома Рим трансферы трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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