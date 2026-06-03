Источник: Рома предложила Довбика клубу Серии А
Украинского форварда готовы обменять в Аталанту
«Рома» была готова обменять своего украинского нападающего Артема Довбика в «Аталанту», сообщает Corriere della Sera.
Римский клуб был заинтересован в подписании нападающего «Аталанты» Джанлуки Скамакки. В обмен на него «Рома» предложила «Аталанте» украинца. Однако эта сделка не состоялась, поскольку клуб из Бергамо отказался от Довбика.
Отмечается, что теперь у «Ромы» осталось два варианта — попытаться обменять Артема в другой клуб или же отдать его в аренду в надежде на дальнейшую продажу.
Сообщалось, что Довбика официально не выставляли на трансфер.
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