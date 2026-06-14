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Украина. Премьер лига
14 июня 2026, 13:03 | Обновлено 14 июня 2026, 13:49
1439
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Динамо нацелилось на подписание бразильского форварда

Карьеру в Киеве может продолжить Данило из «Рейнджерс»

14 июня 2026, 13:03 | Обновлено 14 июня 2026, 13:49
1439
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Динамо нацелилось на подписание бразильского форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Данило
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Бразильский нападающий «Рейнджерса» Данило привлекает внимание киевского «Динамо». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, столичный гранд намерен взять 27-летнего футболиста в аренду с правом выкупа. Также бразилец находится н радарах еще одного клуба УПЛ и «Коринтианса».

Первую часть прошедшего сезон Данило провел в «Рейнджерсе», а вторую – на правах аренды в «НЕК». За 40 сыгранных матчей он успел отличиться 5 результативными ударами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» договорилось о трансфере игрока сборной Польши.

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Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бразилии по футболу чемпионат Нидерландов по футболу чемпионат Шотландии по футболу Глазго Рейнджерс НЕК Неймеген аренда игрока Коринтианс
Даниил Кирияка Источник: Инсайды от Пасичныка
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в голландском футболе забить 5 голов в 40 матчах єто приговор. вспомните сколько там Соль наколотил.
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То вже ліпше гереро залишити, може прорве його, він під кінець сезону почав грати..+ люсін,  лобко
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