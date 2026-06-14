Динамо нацелилось на подписание бразильского форварда

Бразильский нападающий «Рейнджерса» Данило привлекает внимание киевского «Динамо». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, столичный гранд намерен взять 27-летнего футболиста в аренду с правом выкупа. Также бразилец находится н радарах еще одного клуба УПЛ и «Коринтианса».

Первую часть прошедшего сезон Данило провел в «Рейнджерсе», а вторую – на правах аренды в «НЕК». За 40 сыгранных матчей он успел отличиться 5 результативными ударами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» договорилось о трансфере игрока сборной Польши.