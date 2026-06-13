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Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 20:43 |
1913
1

Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной

Кендзера перейдет в столичный клуб

13 июня 2026, 20:43 |
1913
1 Comments
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Кендзера
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Киевское «Динамо» вернет своего бывшего защитника Томаша Кендзеру. По информации источников, переговоры между украинским клубом и греческим ПАОКом прошли успешно, а сам футболист уже выразил готовность снова надеть бело-синюю футболку.

Сообщается, что стороны согласовали основные детали трансфера. В настоящее время окончательное решение должно быть принято после консультаций в семье 32-летнего поляка. Если непредвиденных трудностей не возникнет, Кендзера подпишет с «Динамо» контракт на два года.

По предварительным данным, сумма сделки превысит один миллион евро.

Напомним, Кендзера выступал за «Динамо» с 2017 года и был одним из ключевых игроков команды на протяжении нескольких сезонов. После ухода из Киева он продолжил карьеру в Греции, где защищал цвета ПАОКа.

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Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы Томаш Кендзера ПАОК
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 1
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так 30 червня в нього закінчується контракт з греками! Які переговори? Хоча: ну щоб вже 20 червня разом з іншими збірниками України доєднався до тренерувального процесу динамівців в Австрії... хіба що на ці 10 днів....
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