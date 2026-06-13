Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной

Киевское «Динамо» вернет своего бывшего защитника Томаша Кендзеру. По информации источников, переговоры между украинским клубом и греческим ПАОКом прошли успешно, а сам футболист уже выразил готовность снова надеть бело-синюю футболку.

Сообщается, что стороны согласовали основные детали трансфера. В настоящее время окончательное решение должно быть принято после консультаций в семье 32-летнего поляка. Если непредвиденных трудностей не возникнет, Кендзера подпишет с «Динамо» контракт на два года.

По предварительным данным, сумма сделки превысит один миллион евро.

Напомним, Кендзера выступал за «Динамо» с 2017 года и был одним из ключевых игроков команды на протяжении нескольких сезонов. После ухода из Киева он продолжил карьеру в Греции, где защищал цвета ПАОКа.