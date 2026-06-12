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Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 20:05 |
1529
3

Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину

Эрик Рамирес заявил, что поддерживает связь с киевлянами

12 июня 2026, 20:05 |
1529
3 Comments
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Рамирес
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Нападающий киевского «Динамо» Эрик Рамирес заявил, что столичный клуб заинтересован в его возвращении из аренды.

«Связываются ли со мной? Следят ли за моими выступлениями? Да, они уже 20 дней просят меня вернуться», – сказал Рамирес.

27-летний нападающий проводит успешный отрезок карьеры в Венесуэле. В составе «Карабобо» он сыграл 16 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Недавно форвард помог команде выиграть Апертуру чемпионата Венесуэлы, отличившись голом в финальном матче.

Контракт Рамиреса с «Динамо» истекает в конце 2026 года, так же как и действующий договор аренды с «Карабобо».

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Эрик Рамирес Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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брехня...
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+1
хе хе ;)
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0
Сливченко и ему подобные все эти фейки придумывают хоть на трезвую голову?! Ой не знаю...
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-1
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