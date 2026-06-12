Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину

Нападающий киевского «Динамо» Эрик Рамирес заявил, что столичный клуб заинтересован в его возвращении из аренды.

«Связываются ли со мной? Следят ли за моими выступлениями? Да, они уже 20 дней просят меня вернуться», – сказал Рамирес.

27-летний нападающий проводит успешный отрезок карьеры в Венесуэле. В составе «Карабобо» он сыграл 16 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Недавно форвард помог команде выиграть Апертуру чемпионата Венесуэлы, отличившись голом в финальном матче.

Контракт Рамиреса с «Динамо» истекает в конце 2026 года, так же как и действующий договор аренды с «Карабобо».