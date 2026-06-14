Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Швеция – Тунис
Игра первого тура группы F начнется 15 июня в 05:00 по Киеву
15 июня сборные Швеции и Туниса проведут матч первого тура группы F на чемпионате мира 2026.
Местом встречи станет арена «Estadio BBVA» в мексиканском городе Монтеррей. Начало – в 05:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ранее Швеция и Тунис пересекались на футбольном поле лишь в товарищеских матчах: две победы Швеции, одна ничья и одна победа Туниса.
Их соперниками по группе F станут сборные Японии и Нидерландов, которые определят сильнейшего 14 июня в 23:00.
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Швеция – Тунис
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа F (ЧМ-2026)
|Группа F
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Япония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 23:00 Нидерланды - Япония
|0
|2
|Нидерланды
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 23:00 Нидерланды - Япония
|0
|3
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 05:00 Швеция - Тунис
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 05:00 Швеция - Тунис
|0
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Яцык станет игроком «Металлиста 1925»
Тренер выделил Ярмоленко и Буяльского