Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Швеция – Тунис
Чемпионат мира
14 июня 2026, 14:05 |
65
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Швеция – Тунис

Игра первого тура группы F начнется 15 июня в 05:00 по Киеву

14 июня 2026, 14:05 |
65
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Швеция – Тунис
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

15 июня сборные Швеции и Туниса проведут матч первого тура группы F на чемпионате мира 2026.

Местом встречи станет арена «Estadio BBVA» в мексиканском городе Монтеррей. Начало – в 05:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее Швеция и Тунис пересекались на футбольном поле лишь в товарищеских матчах: две победы Швеции, одна ничья и одна победа Туниса.

Их соперниками по группе F станут сборные Японии и Нидерландов, которые определят сильнейшего 14 июня в 23:00.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Швеция – Тунис

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Швеция – Тунис
Смотреть трансляцию

Группа F (ЧМ-2026)

Группа F Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Япония 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 23:00 Нидерланды - Япония 0
2 Нидерланды 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 23:00 Нидерланды - Япония 0
3 Швеция 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 05:00 Швеция - Тунис 0
4 Тунис 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 05:00 Швеция - Тунис 0
Полная таблица
Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ФОТО. Как Бразилия сражалась с Марокко. Гол Вини Жуниора принес одно очко
Бразильцы указали на один фактор, который разрушил им игру против Марокко
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Кот-д'Ивуар – Эквадор
сборная Туниса по футболу сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу где смотреть
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
Футбол | 14 июня 2026, 11:30 5
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту

Яцык станет игроком «Металлиста 1925»

Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»
Футбол | 14 июня 2026, 11:58 0
Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»
Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»

Тренер выделил Ярмоленко и Буяльского

Легендарный клуб изучает трансфер Забарного после перехода игрока в Реал
Футбол | 14.06.2026, 09:30
Легендарный клуб изучает трансфер Забарного после перехода игрока в Реал
Легендарный клуб изучает трансфер Забарного после перехода игрока в Реал
Бывший игрок Шахтера Коваленко снова сменил клуб
Футбол | 14.06.2026, 14:49
Бывший игрок Шахтера Коваленко снова сменил клуб
Бывший игрок Шахтера Коваленко снова сменил клуб
Талантливы только на словах. Турция опозорилась поражением от Австралии
Футбол | 14.06.2026, 08:58
Талантливы только на словах. Турция опозорилась поражением от Австралии
Талантливы только на словах. Турция опозорилась поражением от Австралии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тимощук вышел с наглым заявлением и сказал о своем гражданстве
Тимощук вышел с наглым заявлением и сказал о своем гражданстве
13.06.2026, 11:04 12
Футбол
Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону
Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону
13.06.2026, 09:17 2
Футбол
Плотницкий пояснил, как Украина разбила Кубу в ЛН, заговорив о Тонконоге
Плотницкий пояснил, как Украина разбила Кубу в ЛН, заговорив о Тонконоге
12.06.2026, 14:37 2
Волейбол
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
12.06.2026, 09:15 2
Футбол
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
14.06.2026, 02:32
Бокс
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
13.06.2026, 08:40 10
Футбол
Александр УСИК: «Зеленский? Я, как бывший военный...»
Александр УСИК: «Зеленский? Я, как бывший военный...»
13.06.2026, 23:37 4
Бокс
Тупчий пояснил безумную победу Украины над Кубой в Лиге наций
Тупчий пояснил безумную победу Украины над Кубой в Лиге наций
12.06.2026, 19:39
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем