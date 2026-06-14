15 июня сборные Швеции и Туниса проведут матч первого тура группы F на чемпионате мира 2026.

Местом встречи станет арена «Estadio BBVA» в мексиканском городе Монтеррей. Начало – в 05:00 по киевскому времени.

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Ранее Швеция и Тунис пересекались на футбольном поле лишь в товарищеских матчах: две победы Швеции, одна ничья и одна победа Туниса.

Их соперниками по группе F станут сборные Японии и Нидерландов, которые определят сильнейшего 14 июня в 23:00.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Швеция – Тунис

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Швеция – Тунис Смотреть трансляцию

Группа F (ЧМ-2026)