Бразильский защитник – о ничьей с Марокко: «Осталось поблагодарить судьбу»

Защитник сборной Бразилии Данило провел анализ матча против Марокко в первом туре чемпионата мира 2026. Бразильская команда пропустила первой, но быстро сравняла счет благодаря Винисиусу Жуниору.

После результативного первого тайма вторая половина игры получилась «сухой». В итоге команды поделили очки – 1:1.

«Ничья была справедливым результатом, потому что во втором тайме нам удалось прижать их к своим воротам. И, конечно, у нас были моменты, чтобы забить больше голов. В таких матчах нам также нужно лучше реализовывать свои шансы. Если появляется возможность, ее нужно использовать, ведь именно так это и работает.

Думаю, что волнение стало важным фактором в первом тайме. Нам нужно это переосмыслить, потому что на таком турнире, как чемпионат мира, если мы будем играть настолько ниже своего уровня, как в первой половине встречи, цена будет слишком высокой. Нам остаётся только поблагодарить судьбу за то, что первый тайм завершился со счетом 1:1.

Потом мы начали играть спокойнее, больше владели мячом, лучше читали игру и благодаря этому создали необходимые моменты. Думаю, это послужит нам уроком на следующий матч, и главное – чтобы этот урок был усвоен быстро.

Мы все должны быть готовы. На мой взгляд, лучший способ проявить уважение к тем, кто начинает матч в стартовом составе, – это быть полностью готовым выйти на замену в тот момент, когда команда в этом нуждается, проявить себя и помочь коллективу. Именно это ребята и старались сделать сегодня, и нам удалось внести свой вклад», – заявил Данило.