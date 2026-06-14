«Ошиблась вся команда». Реакция вратаря сборной Бразилии на ничью с Марокко

Вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон Беккер поделился мыслями после первого матча своей национальной команды на чемпионате мира 2026.

Сборная Бразилии сыграла в боевую ничью с Марокко, пропустив первой в этом матче (1:1).

«Пропущенный мяч? Ошиблись все. Ошиблась вся команда. Играть на чемпионате мира – это всегда давление, это крайне сложный турнир против очень квалифицированных соперников. На прошлом мундиале они вошли в четверку лучших, дойдя до полуфинала.

Дебют никогда не бывает простым. Но внутри коллектива мы не можем позволить себе сомневаться. Уже через несколько дней нас ждет очень важный матч, поэтому нужно думать о следующем сопернике.

Сейчас именно тот момент, когда необходимо сохранять спокойствие и хладнокровие. Несмотря на то, что эта ничья – совсем не тот результат, к которому мы стремились, а наша игра оказалась значительно ниже того уровня, который способна показать эта команда», – сказал Алиссон.