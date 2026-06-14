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Чемпионат мира
14 июня 2026, 05:41 | Обновлено 14 июня 2026, 05:44
355
0

«Ошиблась вся команда». Реакция вратаря сборной Бразилии на ничью с Марокко

Алиссон Беккер подвел итоги первого матча ЧМ-2026

14 июня 2026, 05:41 | Обновлено 14 июня 2026, 05:44
355
0
«Ошиблась вся команда». Реакция вратаря сборной Бразилии на ничью с Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон Беккер
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Вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон Беккер поделился мыслями после первого матча своей национальной команды на чемпионате мира 2026.

Сборная Бразилии сыграла в боевую ничью с Марокко, пропустив первой в этом матче (1:1).

«Пропущенный мяч? Ошиблись все. Ошиблась вся команда. Играть на чемпионате мира – это всегда давление, это крайне сложный турнир против очень квалифицированных соперников. На прошлом мундиале они вошли в четверку лучших, дойдя до полуфинала.

Дебют никогда не бывает простым. Но внутри коллектива мы не можем позволить себе сомневаться. Уже через несколько дней нас ждет очень важный матч, поэтому нужно думать о следующем сопернике.

Сейчас именно тот момент, когда необходимо сохранять спокойствие и хладнокровие. Несмотря на то, что эта ничья – совсем не тот результат, к которому мы стремились, а наша игра оказалась значительно ниже того уровня, который способна показать эта команда», – сказал Алиссон.

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сборная Марокко по футболу сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу Алиссон Беккер
Андрей Витренко Источник: UOL Esporte
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