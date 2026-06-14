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Чемпионат мира
14 июня 2026, 05:28 | Обновлено 14 июня 2026, 05:31
1027
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Анчелотти взорвался после ничьей на ЧМ-2026 и обвинил ФИФА

Тренер сборной Бразилии имел претензии по организации

14 июня 2026, 05:28 | Обновлено 14 июня 2026, 05:31
1027
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Анчелотти взорвался после ничьей на ЧМ-2026 и обвинил ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти пришел в ярость после ничейного матча с Марокко (1:1) в первом туре чемпионата мира 2026.

Итальянский специалист остался крайне недоволен организацией ФИФА зоны общения с журналистами на арене «Метлайф Стэдиум» в американском Ист-Ратерфорде.

После финального свистка Анчелотти традиционно направлялся в зал для пресс-конференций, однако по пути оказался в коридоре бродкастеров, обладающих правами на эксклюзивные комментарии участников турнира.

Карло отказался останавливаться у каждого представителя медиа, заявив, что ФИФА проявила к нему неуважение.

Масла в огонь добавили проблемы со звуком на пресс-конференции, из-за которых тренер не мог расслышать вопросы.

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Карло Анчелотти сборная Марокко по футболу сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: UOL Esporte
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Ну що допомогли тобі дебіли з патужнава кацапського чємпіаната? Анчєлотня, в що ти перетворилося?
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