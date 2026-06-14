Анчелотти взорвался после ничьей на ЧМ-2026 и обвинил ФИФА
Тренер сборной Бразилии имел претензии по организации
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти пришел в ярость после ничейного матча с Марокко (1:1) в первом туре чемпионата мира 2026.
Итальянский специалист остался крайне недоволен организацией ФИФА зоны общения с журналистами на арене «Метлайф Стэдиум» в американском Ист-Ратерфорде.
После финального свистка Анчелотти традиционно направлялся в зал для пресс-конференций, однако по пути оказался в коридоре бродкастеров, обладающих правами на эксклюзивные комментарии участников турнира.
Карло отказался останавливаться у каждого представителя медиа, заявив, что ФИФА проявила к нему неуважение.
Масла в огонь добавили проблемы со звуком на пресс-конференции, из-за которых тренер не мог расслышать вопросы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр считает действующий формат турнира несправедливым
Sport.ua предлагает вашему вниманию календарь и итоги всех поединков ЧМ-2026!