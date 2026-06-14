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  4. ВИДЕО. Магия Винисиуса. Вингер эффектно забил на ЧМ-2026, пройдя защиту
Чемпионат мира
14 июня 2026, 01:46 | Обновлено 14 июня 2026, 01:57
176
0

ВИДЕО. Магия Винисиуса. Вингер эффектно забил на ЧМ-2026, пройдя защиту

Винисиус вернул Бразилию в игру против Марокко

14 июня 2026, 01:46 | Обновлено 14 июня 2026, 01:57
176
0
ВИДЕО. Магия Винисиуса. Вингер эффектно забил на ЧМ-2026, пройдя защиту
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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Звездный вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор оформил шикарный гол за сборную Бразилии в первом туре чемпионата мира 2026.

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Индивидуальные действия Винисиуса принесли сборной Бразилии важный гол в матче против Марокко на 32-й минуте.

Бразильцы пропустили первыми и потеряли контроль над игрой. Казалось, что Марокко забьет второй мяч, но Винисиус думал иначе.

Вингер нашёл пространство в обороне соперника и отправил мяч в сетку ворот – 1:1.

ВИДЕО. Магия Винисиуса. Вингер эффектно забил на ЧМ-2026, пройдя защиту

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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