ВИДЕО. Магия Винисиуса. Вингер эффектно забил на ЧМ-2026, пройдя защиту
Винисиус вернул Бразилию в игру против Марокко
Звездный вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор оформил шикарный гол за сборную Бразилии в первом туре чемпионата мира 2026.
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Индивидуальные действия Винисиуса принесли сборной Бразилии важный гол в матче против Марокко на 32-й минуте.
Бразильцы пропустили первыми и потеряли контроль над игрой. Казалось, что Марокко забьет второй мяч, но Винисиус думал иначе.
Вингер нашёл пространство в обороне соперника и отправил мяч в сетку ворот – 1:1.
ВИДЕО. Магия Винисиуса. Вингер эффектно забил на ЧМ-2026, пройдя защиту
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