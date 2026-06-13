WTA 250 в Ноттингеме. Ястремская и Стародубцева получили первых соперниц
Даяна поборется против Лоис Буассон, а Юлия сыграет с Майей Джойнт
13 июня состоялась жеребьевка травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).
Украину на этих соревнованиях представят две теннисистки: Даяна Ястремская (WTA 49) и Юлия Стародубцева (WTA 57).
Ястремская в первом раунде встретится с Лоис Буассон (Франция, WTA 155). Ранее Даяна играла против Буассон лишь один раз – в 2025 году украинка уступила сопернице в полуфинале грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге.
Юлия поборется против Майи Джойнт (Австралия, WTA 53). Это будет первое очное противостояние соперниц.
Матчи основной сетки WTA 250 в Ноттингеме пройдут с 15 по 21 июня.
Соперницы украинок на турнире WTA 250 в Ноттингеме:
Даяна Ястремская – Лоис Буассон
Татьяна Мария – Жаклин Кристиан [7]
Юлия Стародубцева – Майя Джойнт
Сара Бейлек – Эмма Наварро [3]
Потенциальные четвертьфиналы Ноттингема по посеву:
- Ива Йович [1] – Мария Саккари [6]
- Мария Боузкова [4] – Жаклин Кристиан [7]
- Маккартни Кесслер [8] – Эмма Наварро [3]
- Энн Ли [5] – Лейла Фернандес [2]
WTA 250 в Ноттингеме. Верхняя часть сетки
WTA 250 в Ноттингеме. Нижняя часть сетки
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