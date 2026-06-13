WTA 250 в Ноттингеме. Ястремская и Стародубцева получили первых соперниц

13 июня состоялась жеребьевка травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).

Украину на этих соревнованиях представят две теннисистки: Даяна Ястремская (WTA 49) и Юлия Стародубцева (WTA 57).

Ястремская в первом раунде встретится с Лоис Буассон (Франция, WTA 155). Ранее Даяна играла против Буассон лишь один раз – в 2025 году украинка уступила сопернице в полуфинале грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге.

Юлия поборется против Майи Джойнт (Австралия, WTA 53). Это будет первое очное противостояние соперниц.

Матчи основной сетки WTA 250 в Ноттингеме пройдут с 15 по 21 июня.

Соперницы украинок на турнире WTA 250 в Ноттингеме:

Даяна Ястремская – Лоис Буассон

Татьяна Мария – Жаклин Кристиан [7]



Юлия Стародубцева – Майя Джойнт

Сара Бейлек – Эмма Наварро [3]

Потенциальные четвертьфиналы Ноттингема по посеву:

Ива Йович [1] – Мария Саккари [6]

Ива Йович [1] – Мария Саккари [6] Мария Боузкова [4] – Жаклин Кристиан [7]

Мария Боузкова [4] – Жаклин Кристиан [7] Маккартни Кесслер [8] – Эмма Наварро [3]

Маккартни Кесслер [8] – Эмма Наварро [3] Энн Ли [5] – Лейла Фернандес [2]

WTA 250 в Ноттингеме. Верхняя часть сетки

WTA 250 в Ноттингеме. Нижняя часть сетки