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WTA
13 июня 2026, 23:59 | Обновлено 14 июня 2026, 00:00
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WTA 250 в Ноттингеме. Ястремская и Стародубцева получили первых соперниц

Даяна поборется против Лоис Буассон, а Юлия сыграет с Майей Джойнт

13 июня 2026, 23:59 | Обновлено 14 июня 2026, 00:00
170
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WTA 250 в Ноттингеме. Ястремская и Стародубцева получили первых соперниц
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
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13 июня состоялась жеребьевка травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).

Украину на этих соревнованиях представят две теннисистки: Даяна Ястремская (WTA 49) и Юлия Стародубцева (WTA 57).

Ястремская в первом раунде встретится с Лоис Буассон (Франция, WTA 155). Ранее Даяна играла против Буассон лишь один раз – в 2025 году украинка уступила сопернице в полуфинале грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге.

Юлия поборется против Майи Джойнт (Австралия, WTA 53). Это будет первое очное противостояние соперниц.

Матчи основной сетки WTA 250 в Ноттингеме пройдут с 15 по 21 июня.

Соперницы украинок на турнире WTA 250 в Ноттингеме:

Даяна Ястремская – Лоис Буассон
Татьяна Мария – Жаклин Кристиан [7]

Юлия Стародубцева – Майя Джойнт
Сара Бейлек – Эмма Наварро [3]

Потенциальные четвертьфиналы Ноттингема по посеву:

  • Ива Йович [1] – Мария Саккари [6]
  • Мария Боузкова [4] – Жаклин Кристиан [7]
  • Маккартни Кесслер [8] – Эмма Наварро [3]
  • Энн Ли [5] – Лейла Фернандес [2]

WTA 250 в Ноттингеме. Верхняя часть сетки

WTA 250 в Ноттингеме. Нижняя часть сетки

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Треба 2 скальпи - поки тепленькі )
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