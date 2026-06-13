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Чемпионат мира
13 июня 2026, 22:58 |
268
0

Брель Эмболо вошел в историю сборной Швейцарии

Нападающий Ренна стал первым швейцарским автором гола по пенальти на мундиалях

13 июня 2026, 22:58 |
268
0
Брель Эмболо вошел в историю сборной Швейцарии
Getty Images/Global Images Ukraine
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29-летний нападающий Ренна Брель Эмболо стал первым в истории сборной Швейцарии автором гола с пенальти на чемпионатах мира (не считая серии послематчевых пенальти).

Произошло это в поединке первого тура ЧМ-2026 против сборной Катара.

Интересным фактом является то, что первый забитый пенальти состоялся в 42-м матче сборной Швейцарии на мундиалях!

Кроме того, Брель Эмболо стал шестым игроком Ренна, забивавшим на чемпионатах мира. Первыми пятью были Франсуа Омам-Бик (Камерун, 1990), Александер Фрай (Швейцария, 2006), Асамоа Гьян (Гана, 2010), Вахби Хазри (Тунис, 2018) и Ловро Майер (Хорватия, 2).

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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