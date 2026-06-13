Брель Эмболо вошел в историю сборной Швейцарии

29-летний нападающий Ренна Брель Эмболо стал первым в истории сборной Швейцарии автором гола с пенальти на чемпионатах мира (не считая серии послематчевых пенальти).

Произошло это в поединке первого тура ЧМ-2026 против сборной Катара.

Интересным фактом является то, что первый забитый пенальти состоялся в 42-м матче сборной Швейцарии на мундиалях!

Кроме того, Брель Эмболо стал шестым игроком Ренна, забивавшим на чемпионатах мира. Первыми пятью были Франсуа Омам-Бик (Камерун, 1990), Александер Фрай (Швейцария, 2006), Асамоа Гьян (Гана, 2010), Вахби Хазри (Тунис, 2018) и Ловро Майер (Хорватия, 2).

Joueurs du @staderennais ayant marqué à la Coupe du Monde :



- François Omam-Biyik 🇨🇲 en 1990

- Alexander Frei 🇨🇭 en 2006

- Asamoah Gyan 🇬🇭 en 2010

- Wahbi Khazri 🇹🇳 en 2018

- Lovro Majer 🇭🇷 en 2022

- Breel Embolo 🇨🇭 en 2026 #QATSUI