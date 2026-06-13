Брель Эмболо вошел в историю сборной Швейцарии
Нападающий Ренна стал первым швейцарским автором гола по пенальти на мундиалях
29-летний нападающий Ренна Брель Эмболо стал первым в истории сборной Швейцарии автором гола с пенальти на чемпионатах мира (не считая серии послематчевых пенальти).
Произошло это в поединке первого тура ЧМ-2026 против сборной Катара.
Интересным фактом является то, что первый забитый пенальти состоялся в 42-м матче сборной Швейцарии на мундиалях!
Кроме того, Брель Эмболо стал шестым игроком Ренна, забивавшим на чемпионатах мира. Первыми пятью были Франсуа Омам-Бик (Камерун, 1990), Александер Фрай (Швейцария, 2006), Асамоа Гьян (Гана, 2010), Вахби Хазри (Тунис, 2018) и Ловро Майер (Хорватия, 2).
Breel Embolo's opener from the spot against Qatar was not only the first penalty of this World Cup, but was Switzerland's first ever penalty at a World Cup (excluding shootouts). pic.twitter.com/PbfBv3OQOP— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 13, 2026
Joueurs du @staderennais ayant marqué à la Coupe du Monde :— Stats Foot (@Statsdufoot) June 13, 2026
- François Omam-Biyik 🇨🇲 en 1990
- Alexander Frei 🇨🇭 en 2006
- Asamoah Gyan 🇬🇭 en 2010
- Wahbi Khazri 🇹🇳 en 2018
- Lovro Majer 🇭🇷 en 2022
- Breel Embolo 🇨🇭 en 2026 #QATSUI
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