Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Первый пенальти на ЧМ-26. Швейцария впереди: Эмболо забил Катару
Чемпионат мира
13 июня 2026, 22:27 | Обновлено 13 июня 2026, 22:38
68
0

ВИДЕО. Первый пенальти на ЧМ-26. Швейцария впереди: Эмболо забил Катару

Брель реализовал 11-метровый на 17-й минуте матча первого тура группы B

13 июня 2026, 22:27 | Обновлено 13 июня 2026, 22:38
68
0
ВИДЕО. Первый пенальти на ЧМ-26. Швейцария впереди: Эмболо забил Катару
Getty Images/Global Images Ukraine. Брель Эмболо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Форвард сборной Швейцарии Брель Эмболо забил в ворота команды Катара в матче первого тура группы B чемпионата мира 2026.

На 17-й минуте 29-летний нападающий реализовал пенальти и сделал счет 1:0 в пользу швейцарцев. Это первый пенальти на этом мундиале.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Рефери назначил 11-метровый после того, как голкипер Катара Махмуд Абунада сфолил против Ремо Фройлера в своей штрафной площади.

Для Эмболо это уже третий гол на чемпионатах мира. Брель проводит третий ЧМ в своей карьере.

Встреча Катара и Швейцарии проходит 13 июня на Ливайс Стэдиум в Санта-Кларе, Калифорния. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Первый пенальти на ЧМ-26. Швейцария впереди: Эмболо забил Катару

Фотогалерея

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Защитник сборной США побил рекорд чемпионатов мира
Катар – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Ради него вы переплачиваете за билеты на ЧМ»
Брель Эмболо видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу пенальти сборная Швейцарии по футболу сборная Катара по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
Футбол | 13 июня 2026, 08:40 10
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину

Эрик Рамирес заявил, что поддерживает связь с киевлянами

Громкое решение. Динамо сенсационно вернет футболиста национальной сборной
Футбол | 13 июня 2026, 12:02 13
Громкое решение. Динамо сенсационно вернет футболиста национальной сборной
Громкое решение. Динамо сенсационно вернет футболиста национальной сборной

Кендзера вернется в киевскую команду

АНДРИЕВСКИЙ: «Странно, что мы не вышли на ЧМ-2026, играть должны лучшие»
Футбол | 13.06.2026, 20:29
АНДРИЕВСКИЙ: «Странно, что мы не вышли на ЧМ-2026, играть должны лучшие»
АНДРИЕВСКИЙ: «Странно, что мы не вышли на ЧМ-2026, играть должны лучшие»
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
Футбол | 13.06.2026, 00:11
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Футбол | 13.06.2026, 21:22
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Беринчик не захотел возвращаться в бокс и перешел в другой вид спорта
Беринчик не захотел возвращаться в бокс и перешел в другой вид спорта
12.06.2026, 02:32
Бокс
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
11.06.2026, 20:00 14
Футбол
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
12.06.2026, 05:02 33
Футбол
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
13.06.2026, 00:45 25
Бокс
Динамо удивлено запросом футболиста по поводу зарплаты
Динамо удивлено запросом футболиста по поводу зарплаты
12.06.2026, 08:02 12
Футбол
Бриедис вынес четкий вердикт по поводу боя Усика с Мозесом Итаумой
Бриедис вынес четкий вердикт по поводу боя Усика с Мозесом Итаумой
12.06.2026, 05:42 3
Бокс
Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
13.06.2026, 00:17 1
Футбол
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
12.06.2026, 09:15 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем