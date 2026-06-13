ВИДЕО. Первый пенальти на ЧМ-26. Швейцария впереди: Эмболо забил Катару
Брель реализовал 11-метровый на 17-й минуте матча первого тура группы B
Форвард сборной Швейцарии Брель Эмболо забил в ворота команды Катара в матче первого тура группы B чемпионата мира 2026.
На 17-й минуте 29-летний нападающий реализовал пенальти и сделал счет 1:0 в пользу швейцарцев. Это первый пенальти на этом мундиале.
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Рефери назначил 11-метровый после того, как голкипер Катара Махмуд Абунада сфолил против Ремо Фройлера в своей штрафной площади.
Для Эмболо это уже третий гол на чемпионатах мира. Брель проводит третий ЧМ в своей карьере.
Встреча Катара и Швейцарии проходит 13 июня на Ливайс Стэдиум в Санта-Кларе, Калифорния. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
❗️ ВИДЕО. Первый пенальти на ЧМ-26. Швейцария впереди: Эмболо забил Катару
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