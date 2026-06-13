Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дебют Лопетеги на ЧМ: в 2018 году Испания уволила его за день до старта
Чемпионат мира
13 июня 2026, 22:45 | Обновлено 13 июня 2026, 22:58
464
0

Дебют Лопетеги на ЧМ: в 2018 году Испания уволила его за день до старта

13 июня сборная Катара под руководством испанского тренера играет против Швейцарии

13 июня 2026, 22:45 | Обновлено 13 июня 2026, 22:58
464
0
Дебют Лопетеги на ЧМ: в 2018 году Испания уволила его за день до старта
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулен Лопетеги
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

59-летний испанский специалист Хулен Лопетеги дебютировал на чемпионате мира в качестве главного тренера сборной Катара.

13 июня Катар под руководством Лопетеги играет против команды Швейцарии в матче первого тура группы B ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хулен должен был провести свой первый матч на ЧМ еще в 2018 году, когда возглавлял сборную Испании. Однако тогда, за день до старта мундиаля, испанский коуч был уволен с поста наставника Фурии Рохи.

Испанская футбольная федерация отстранила Лопетеги из-за того, чтот тот скрытно договорился возглавить Реал Мадрид по окончанию ЧМ. В королевском клубе Хулиан проработал не долго – уже в октябре того же года сливочные уволили Лопетеги после поражения от Барселоны со счетом 1:5.

Лопетеги стал главным тренером сборной Катара в мае 2025 года и вывел команду на ЧМ-2026.

ФОТО. Хулен Лопетеги дебютировал на ЧМ во главе сборной Катара

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
ФОТО. Пропустив на 90+4, Швейцария на ЧМ упустила победу над Катаром
Кантоны в шоке. Швейцария в конце матча упустила победу над Катаром
ЧМ-2026: Анчелотти vs Уахби. Названные составы на матч Бразилия – Марокко
Хулен Лопетеги дебют ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу сборная Катара по футболу сборная Швейцарии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Способна ли Бразилия вновь стать великой?
Футбол | 13 июня 2026, 19:50 15
Способна ли Бразилия вновь стать великой?
Способна ли Бразилия вновь стать великой?

Пятикратные чемпионы мира нынче не являются одними из главных фаворитов мундиаля

Тимощук вышел с наглым заявлением и сказал о своем гражданстве
Футбол | 13 июня 2026, 11:04 8
Тимощук вышел с наглым заявлением и сказал о своем гражданстве
Тимощук вышел с наглым заявлением и сказал о своем гражданстве

Бывший футболист сборной Украины опроверг, что работает на российские спецслужбы

АЛИССОН: «Пропуск матчей за «Ливерпуль» был частью плана»
Футбол | 13.06.2026, 21:00
АЛИССОН: «Пропуск матчей за «Ливерпуль» был частью плана»
АЛИССОН: «Пропуск матчей за «Ливерпуль» был частью плана»
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Футбол | 13.06.2026, 01:59
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Громкое решение. Динамо сенсационно вернет футболиста национальной сборной
Футбол | 13.06.2026, 12:02
Громкое решение. Динамо сенсационно вернет футболиста национальной сборной
Громкое решение. Динамо сенсационно вернет футболиста национальной сборной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Беринчик не захотел возвращаться в бокс и перешел в другой вид спорта
Беринчик не захотел возвращаться в бокс и перешел в другой вид спорта
12.06.2026, 02:32
Бокс
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
12.06.2026, 05:26 2
Бокс
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
12.06.2026, 10:09 3
Бокс
Мексика – ЮАР – 2:0. Матч-открытие ЧМ-26 с тремя удалениями. Видео голов
Мексика – ЮАР – 2:0. Матч-открытие ЧМ-26 с тремя удалениями. Видео голов
12.06.2026, 00:41
Футбол
Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
12.06.2026, 09:40 26
Футбол
Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда
Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда
12.06.2026, 09:45 15
Футбол
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
13.06.2026, 09:45 7
Футбол
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
12.06.2026, 09:15 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем