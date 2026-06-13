Дебют Лопетеги на ЧМ: в 2018 году Испания уволила его за день до старта

59-летний испанский специалист Хулен Лопетеги дебютировал на чемпионате мира в качестве главного тренера сборной Катара.

13 июня Катар под руководством Лопетеги играет против команды Швейцарии в матче первого тура группы B ЧМ-2026.

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Хулен должен был провести свой первый матч на ЧМ еще в 2018 году, когда возглавлял сборную Испании. Однако тогда, за день до старта мундиаля, испанский коуч был уволен с поста наставника Фурии Рохи.

Испанская футбольная федерация отстранила Лопетеги из-за того, чтот тот скрытно договорился возглавить Реал Мадрид по окончанию ЧМ. В королевском клубе Хулиан проработал не долго – уже в октябре того же года сливочные уволили Лопетеги после поражения от Барселоны со счетом 1:5.

Лопетеги стал главным тренером сборной Катара в мае 2025 года и вывел команду на ЧМ-2026.

ФОТО. Хулен Лопетеги дебютировал на ЧМ во главе сборной Катара

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine