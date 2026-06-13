Дебют Лопетеги на ЧМ: в 2018 году Испания уволила его за день до старта
13 июня сборная Катара под руководством испанского тренера играет против Швейцарии
59-летний испанский специалист Хулен Лопетеги дебютировал на чемпионате мира в качестве главного тренера сборной Катара.
13 июня Катар под руководством Лопетеги играет против команды Швейцарии в матче первого тура группы B ЧМ-2026.
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Хулен должен был провести свой первый матч на ЧМ еще в 2018 году, когда возглавлял сборную Испании. Однако тогда, за день до старта мундиаля, испанский коуч был уволен с поста наставника Фурии Рохи.
Испанская футбольная федерация отстранила Лопетеги из-за того, чтот тот скрытно договорился возглавить Реал Мадрид по окончанию ЧМ. В королевском клубе Хулиан проработал не долго – уже в октябре того же года сливочные уволили Лопетеги после поражения от Барселоны со счетом 1:5.
Лопетеги стал главным тренером сборной Катара в мае 2025 года и вывел команду на ЧМ-2026.
ФОТО. Хулен Лопетеги дебютировал на ЧМ во главе сборной Катара
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