Контракт согласован. Титулованный тренер возглавит сборную Италии
Роберто Манчини покинул Аль-Садд
Бывший тренер «Интера», «Манчестер Сити» и сборной Италии Роберто Манчини покинул «Аль-Садд», чтобы вновь возглавить «Скуадру Адзурру».
Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, 61-летний итальянский специалист пошел на расторжение действующего контракта с катарским клубом и существенное снижение зарплаты ради возвращения в национальную команду. Отмечается, что условия личного контракта с Манчини уже согласованы. Он будет получать 2 млн евро в год и работать со сборной до 2030 года.
Манчини является одним из самых успешных итальянских тренеров. В прошлый раз, когда он возглавлял сборную Италии, он привел команду к победе на ЕВРО-2020.
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