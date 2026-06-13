Контракт согласован. Титулованный тренер возглавит сборную Италии

Бывший тренер «Интера», «Манчестер Сити» и сборной Италии Роберто Манчини покинул «Аль-Садд», чтобы вновь возглавить «Скуадру Адзурру».

Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, 61-летний итальянский специалист пошел на расторжение действующего контракта с катарским клубом и существенное снижение зарплаты ради возвращения в национальную команду. Отмечается, что условия личного контракта с Манчини уже согласованы. Он будет получать 2 млн евро в год и работать со сборной до 2030 года.

Манчини является одним из самых успешных итальянских тренеров. В прошлый раз, когда он возглавлял сборную Италии, он привел команду к победе на ЕВРО-2020.