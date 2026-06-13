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Италия
13 июня 2026, 22:22 | Обновлено 13 июня 2026, 22:28
579
0

Контракт согласован. Титулованный тренер возглавит сборную Италии

Роберто Манчини покинул Аль-Садд

13 июня 2026, 22:22 | Обновлено 13 июня 2026, 22:28
579
0
Контракт согласован. Титулованный тренер возглавит сборную Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини
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Бывший тренер «Интера», «Манчестер Сити» и сборной Италии Роберто Манчини покинул «Аль-Садд», чтобы вновь возглавить «Скуадру Адзурру».

Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, 61-летний итальянский специалист пошел на расторжение действующего контракта с катарским клубом и существенное снижение зарплаты ради возвращения в национальную команду. Отмечается, что условия личного контракта с Манчини уже согласованы. Он будет получать 2 млн евро в год и работать со сборной до 2030 года.

Манчини является одним из самых успешных итальянских тренеров. В прошлый раз, когда он возглавлял сборную Италии, он привел команду к победе на ЕВРО-2020.

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Аль-Садд Роберто Манчини сборная Италии по футболу
Андрей Плыгун Источник: Николо Скира
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