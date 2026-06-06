МАНЧИНИ: «При мне Италия играла лучше Аргентины Марадоны и Бразилии Пеле»
Роберто Манчини вернулся в прошлое, вспомнив о недавнем этапе карьеры
Разочаровавшийся в уровне ближневосточного футбола, главный тренер «Аль-Садда» Роберто Манчини с ностальгией вспомнил свой рекорд в сборной Италии.
«Побеждать никогда не бывает легко, даже если тренируешь великие команды», – заявил Манчини. «Каждая победа важна, хотя победа на чемпионате Европы, безусловно, была выдающейся: я ставлю её выше всех остальных».
«Мы не проигрывали четыре года, выдав серию из 37 матчей, – рекорд, который войдет в историю. Мы выступили лучше, чем Аргентина Марадоны и Бразилия Пеле. Мы всегда играли в атаку, это была команда, которая хотела играть, и она играла», – добавил Манчини.
Специалисту 61 год, он тренировал «скуадру адзурру» с 2018 по 2023 год.
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