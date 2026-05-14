Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роберто Манчини просится обратно в сборную Италии
Италия
14 мая 2026, 18:37 | Обновлено 14 мая 2026, 19:03
546
1

Роберто Манчини просится обратно в сборную Италии

Роберто Манчини может заменить Дженнаро Гаттузо на тренерском мостике

14 мая 2026, 18:37 | Обновлено 14 мая 2026, 19:03
546
1 Comments
Роберто Манчини просится обратно в сборную Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Сборная Италии ищет нового наставника после того, как не смогла квалифицироваться на третий подряд чемпионат мира. Появились предположения, что Роберто Манчини может быть среди кандидатов на возвращение на тренерскую скамью «скуадры адзурры» после отставки Дженнаро Гаттузо.

«Мой отец сожалеет об уходе из сборной Италии, поэтому он хотел бы замкнуть круг, выиграв чемпионат мира», – сказал Андреа Манчини. «Я убежден, что он с удовольствием вернулся бы завтра утром на тренерскую скамью «скуадры адзурры», если бы у него была такая возможность».

Последним успехом «скуадры адзурры» стала победа Манчини на Евро-2020, но он ушел в августе 2023 года, всего за несколько недель до решающих отборочных матчей Евро-2024 ради работы в сборной Саудовской Аравии. Там Манчини проработал почти полтора года, а дальше в ноябре 2025 года оказался в катарском «Аль-Садде».

По теме:
Фаворит чемпионата мира продлил контракт со звездным тренером до 2030 года
Хочешь на ЧМ-2026? Заплати $15000 Трампу
ФИФА усилила контроль за рынком ставок перед ЧМ-2026
сборная Италии по футболу Роберто Манчини Дженнаро Гаттузо ЧМ-2026 по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу Аль-Садд
Руслан Полищук Источник: Cronache di spogliatoio
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный украинский клуб близок к краху: «Их ждет тяжелая судьба»
Футбол | 14 мая 2026, 00:45 4
Известный украинский клуб близок к краху: «Их ждет тяжелая судьба»
Известный украинский клуб близок к краху: «Их ждет тяжелая судьба»

Ворскла имеет большие финансовые проблемы

Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Футбол | 14 мая 2026, 07:37 6
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью

Футболист может вернуться в АПЛ

Реванш Даяны. 11-й матчбол: Ястремская вышла в полуфинал WTA 125 в Парме
Теннис | 14.05.2026, 18:31
Реванш Даяны. 11-й матчбол: Ястремская вышла в полуфинал WTA 125 в Парме
Реванш Даяны. 11-й матчбол: Ястремская вышла в полуфинал WTA 125 в Парме
МАТВИЙЧЕНКО: «Полтаве нет разницы – играть против ЛНЗ, Динамо или Шахтера»
Футбол | 14.05.2026, 19:06
МАТВИЙЧЕНКО: «Полтаве нет разницы – играть против ЛНЗ, Динамо или Шахтера»
МАТВИЙЧЕНКО: «Полтаве нет разницы – играть против ЛНЗ, Динамо или Шахтера»
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Футбол | 14.05.2026, 08:48
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А він же вже виграв чемпіонат Катару. І в Азіатській лізі чемпіонів дійшов до півфіналу.
Ответить
+1
Популярные новости
Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей мира. Названо место Усика
Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей мира. Названо место Усика
12.05.2026, 21:02
Бокс
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
13.05.2026, 09:29 10
Футбол
Гауфф дожала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме
Гауфф дожала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме
12.05.2026, 22:27 5
Теннис
Виктор Цыганков может стать игроком 36-кратного чемпиона страны
Виктор Цыганков может стать игроком 36-кратного чемпиона страны
13.05.2026, 09:42 20
Футбол
«У него хорошие шансы». Мудрик получил отличные новости из Англии
«У него хорошие шансы». Мудрик получил отличные новости из Англии
12.05.2026, 18:17 4
Футбол
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
13.05.2026, 23:53 7
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб уволил тренера после провального сезона
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб уволил тренера после провального сезона
12.05.2026, 16:29
Футзал
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
14.05.2026, 15:10 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем