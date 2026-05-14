Роберто Манчини просится обратно в сборную Италии

Сборная Италии ищет нового наставника после того, как не смогла квалифицироваться на третий подряд чемпионат мира. Появились предположения, что Роберто Манчини может быть среди кандидатов на возвращение на тренерскую скамью «скуадры адзурры» после отставки Дженнаро Гаттузо.

«Мой отец сожалеет об уходе из сборной Италии, поэтому он хотел бы замкнуть круг, выиграв чемпионат мира», – сказал Андреа Манчини. «Я убежден, что он с удовольствием вернулся бы завтра утром на тренерскую скамью «скуадры адзурры», если бы у него была такая возможность».

Последним успехом «скуадры адзурры» стала победа Манчини на Евро-2020, но он ушел в августе 2023 года, всего за несколько недель до решающих отборочных матчей Евро-2024 ради работы в сборной Саудовской Аравии. Там Манчини проработал почти полтора года, а дальше в ноябре 2025 года оказался в катарском «Аль-Садде».