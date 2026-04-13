Манчини привел Аль-Садд к победе в чемпионате Катара

За тур до окончания чемпионата Катара определился чемпион страны. «Аль-Шамаль» недавно лидировал, но после второго поражения подряд потерял все шансы занять первое место. Сегодня команда проиграла СК «Катар» со счетом 0:2 и уступает пять очков «Аль-Садду», который завоевал третье подряд золото.

С ноября 2025 года «Аль-Садд» тренирует бывший наставник «Интера», «Манчестер Сити» и сборной Италии Роберто Манчини. Под началом 61-летнего специалиста его новая команда провела 18 матчей: 12 побед, одна ничья и пять поражений.

В «Аль-Садде» нет звездных игроков мировой величины, а самым известным футболистом можно считать Роберто Фирмино. Манчини зарабатывает в этой команде около 8 млн евро в год.