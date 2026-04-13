  4. Манчини привел Аль-Садд к победе в чемпионате Катара
13 апреля 2026, 21:29 |
Манчини привел Аль-Садд к победе в чемпионате Катара

Роберто Манчини взял трофей в экзотическом Катаре

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

За тур до окончания чемпионата Катара определился чемпион страны. «Аль-Шамаль» недавно лидировал, но после второго поражения подряд потерял все шансы занять первое место. Сегодня команда проиграла СК «Катар» со счетом 0:2 и уступает пять очков «Аль-Садду», который завоевал третье подряд золото.

С ноября 2025 года «Аль-Садд» тренирует бывший наставник «Интера», «Манчестер Сити» и сборной Италии Роберто Манчини. Под началом 61-летнего специалиста его новая команда провела 18 матчей: 12 побед, одна ничья и пять поражений.

В «Аль-Садде» нет звездных игроков мировой величины, а самым известным футболистом можно считать Роберто Фирмино. Манчини зарабатывает в этой команде около 8 млн евро в год.

По теме:
Конте не спешат доверять сборную Италии и ждут другого топ-тренера
Гвардиола может возглавить сборную, которая не пробилась на чемпионат мира
Де Дзерби и другие. Все итальянцы, тренировавшие клубы АПЛ
Руслан Полищук Sport.ua
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Бокс | 13 апреля 2026, 08:41 6
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком

Боксер додумался выйти на ринг под звуки сигнала воздушной тревоги

Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Футбол | 13 апреля 2026, 09:01 60
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца

Тренер не рассчитывает на Судакова

Смелое заявление от ЛНЗ: «Мы боремся за титул. Не нужно этого бояться»
Футбол | 13.04.2026, 18:55
Смелое заявление от ЛНЗ: «Мы боремся за титул. Не нужно этого бояться»
Смелое заявление от ЛНЗ: «Мы боремся за титул. Не нужно этого бояться»
Ламин ЯМАЛЬ: «Ремонтада вполне возможна, поэтому мы здесь»
Футбол | 13.04.2026, 20:04
Ламин ЯМАЛЬ: «Ремонтада вполне возможна, поэтому мы здесь»
Ламин ЯМАЛЬ: «Ремонтада вполне возможна, поэтому мы здесь»
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
Футбол | 13.04.2026, 09:57
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
12.04.2026, 11:11 1
Бокс
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
12.04.2026, 09:44
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
13.04.2026, 06:23
Футбол
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
12.04.2026, 05:35 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
12.04.2026, 08:23 93
Футбол
Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
13.04.2026, 05:02 2
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
11.04.2026, 19:58 1
Бокс
Йожеф САБО: «Я с ним поссорился, он выпивал с игроками Динамо»
Йожеф САБО: «Я с ним поссорился, он выпивал с игроками Динамо»
12.04.2026, 07:52 8
Футбол
