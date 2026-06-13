АНДРИЕВСКИЙ: «Странно, что мы не вышли на ЧМ-2026, играть должны лучшие»

Бывший игрок сборной Украины Александр Андриевский раскритиковал формат отбора на ЧМ-2026.

Украинская команда не вышла в финальную часть турнира, уступив в решающем матче квалификации сборной Швеции (1:3). Александр считает, что это несправедливо.

«Считаю, что если увеличивать количество участников чемпионата мира, то нужно вводить какую-то квоту для европейских команд. Смотреть на рейтинг или заслуги. Для меня немного странно, что такие сборные, как Украина и Италия, пролетают, а проходят команды, честно говоря, не очень высокого уровня. Возможно, как выход из ситуации, еще проводить какие-то переходные матчи между европейскими странами и условной сборной Кюрасао. Я бы тогда посмотрел. Почему бы и нет? Должны же играть лучшие», – отметил футболист.

Андриевский считает, что на ЧМ должны играть больше европейских команд, поскольку они сильнее многих участников мундиаля из других частей мира. Это было бы выгодно и для ФИФА, поскольку сделало бы турнир интереснее, уверен он.