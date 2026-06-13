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  4. АНДРИЕВСКИЙ: «Странно, что мы не вышли на ЧМ-2026, играть должны лучшие»
Чемпионат мира
13 июня 2026, 20:29 |
391
8

АНДРИЕВСКИЙ: «Странно, что мы не вышли на ЧМ-2026, играть должны лучшие»

Александр считает действующий формат турнира несправедливым

13 июня 2026, 20:29 |
391
8 Comments
АНДРИЕВСКИЙ: «Странно, что мы не вышли на ЧМ-2026, играть должны лучшие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Андриевский
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Бывший игрок сборной Украины Александр Андриевский раскритиковал формат отбора на ЧМ-2026.

Украинская команда не вышла в финальную часть турнира, уступив в решающем матче квалификации сборной Швеции (1:3). Александр считает, что это несправедливо.

«Считаю, что если увеличивать количество участников чемпионата мира, то нужно вводить какую-то квоту для европейских команд. Смотреть на рейтинг или заслуги. Для меня немного странно, что такие сборные, как Украина и Италия, пролетают, а проходят команды, честно говоря, не очень высокого уровня. Возможно, как выход из ситуации, еще проводить какие-то переходные матчи между европейскими странами и условной сборной Кюрасао. Я бы тогда посмотрел. Почему бы и нет? Должны же играть лучшие», – отметил футболист.

Андриевский считает, что на ЧМ должны играть больше европейских команд, поскольку они сильнее многих участников мундиаля из других частей мира. Это было бы выгодно и для ФИФА, поскольку сделало бы турнир интереснее, уверен он.

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Александр Андриевский сборная Украины по футболу чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Плыгун Источник: Трибуна
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Комментарии 8
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Ви б і Кюрасао не пройшли, тож не прибідняйтеся панове
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Хоч поки мало відбулось, але я передивися всі матчі на цьому чемпі. І поки навіть близько не видно команди гіршої за нашу. Постійно уявляю в тому чи іншому ігровому епізоді того чи іншого нашого гравця. І поки всі ці порівняння не в нашу користь. Особливо в плані швидкості
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Все він правильно сказав. На цьому чс є декілька збірних, яких просто там не повинно бути
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0
Краще вже формувати пул найсильніших і квоту для слабаків, найсильніших з яких допускають до вищого класу для побиття. Саме так робить УЄФА з єврокубками, зокрема, з наповненням командами пулу Ліги Чемпіонів: в груповому етапі до 25-ти найсильніших доєднуються переможці ЛК та ЛЄ минулого розиграшу та 9 "з відбору", де можуть бути і ноунейми, які "роздаватимуть" очки...
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Лучшие из Европы играют на Евро. У сборной Украины скоро будет шанс показать себя, отобравшись на чемпионат Европы в битвах с условными Румынией и Словенией.
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