АНДРИЕВСКИЙ: «В академии Динамо сын ведущей не мог три раза мяч набить»

Полузащитник «Полесья» Александр Андриевский рассказал о проблемах в академии «Динамо».

– Артем Кравец дал резонансе интервью и очень много говорил о проблемах в академии «Динамо». В свое время вы сталкивались с чем-то подобным?

– Помню, что был футболист, у которого мама работала ведущей на «Новом канале». Кажется, его фамилия Суханов. Он приходил в академию, тренировался с нами и играл, но он не мог три раза мяч набить. В тот период я ​​уже мог теннисным мячом набить до 100 раз. И он был не один такой. Не хочу многое наговаривать.

Моменты, о которых говорил Кравец, там тоже были. Не так, чтобы супер много, но несколько историй в моей возрастной группе случались. Это проблема, потому что какой-то парень может занимать место другого мальчика, который заслуживает больше. С этим нужно бороться.

Такое много где есть. Я ведь был не только в «Динамо». В школах всегда были вопросы – то отец там что-то тренеру завез, то он свозил тренера на отдых, то еще что-то. Этого хватает в детском футболе. И это очень плохо.