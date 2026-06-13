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  4. АНДРИЕВСКИЙ: «В академии Динамо сын ведущей не мог три раза мяч набить»
Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 19:59 | Обновлено 13 июня 2026, 20:00
1923
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АНДРИЕВСКИЙ: «В академии Динамо сын ведущей не мог три раза мяч набить»

Александр Андриевский признал, что у «Динамо» были игроки, занимавшие чье-то место

13 июня 2026, 19:59 | Обновлено 13 июня 2026, 20:00
1923
2 Comments
АНДРИЕВСКИЙ: «В академии Динамо сын ведущей не мог три раза мяч набить»
ФК Динамо Киев. Александр Андриевский
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Полузащитник «Полесья» Александр Андриевский рассказал о проблемах в академии «Динамо».

– Артем Кравец дал резонансе интервью и очень много говорил о проблемах в академии «Динамо». В свое время вы сталкивались с чем-то подобным?

– Помню, что был футболист, у которого мама работала ведущей на «Новом канале». Кажется, его фамилия Суханов. Он приходил в академию, тренировался с нами и играл, но он не мог три раза мяч набить. В тот период я ​​уже мог теннисным мячом набить до 100 раз. И он был не один такой. Не хочу многое наговаривать.

Моменты, о которых говорил Кравец, там тоже были. Не так, чтобы супер много, но несколько историй в моей возрастной группе случались. Это проблема, потому что какой-то парень может занимать место другого мальчика, который заслуживает больше. С этим нужно бороться.

Такое много где есть. Я ведь был не только в «Динамо». В школах всегда были вопросы – то отец там что-то тренеру завез, то он свозил тренера на отдых, то еще что-то. Этого хватает в детском футболе. И это очень плохо.

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Руслан Полищук Источник: Трибуна
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Комментарии 2
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У світі все тримається на корупції. Тільки у пеленгасів це замовчують, а у співучих та танцьовитих комусь не подобаєтья наш гопак... Треба дронів на них нагнати!
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0
Таке всюди не тільки в Динамо, в Європі те саме.
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