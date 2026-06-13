Лидер сборной Бразилии: «Достиг уровня, о котором всегда мечтал»

Атакующий игрок «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор считает, что подходит к матчам чемпионата мира в своей лучшей форме.

«Это самый особенный и важный момент в моей карьере. Я достиг того физического и технического уровня, о котором всегда мечтал. В этом сезоне у меня не было травм. Я очень хорошо подготовился к этому моменту на чемпионате мира», – заявил Винисиус.

«Сборная Марокко стала эталоном для многих стран Африки и за её пределами», – так бразилец высказался о первом сопернике на турнире. «Поздравляю игроков со всем, чего они достигли. Там невероятно талантливые ребята с выдающимися техническими качествами».

Матч Бразилия – Марокко состоится в час ночи.