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  4. Лидер сборной Бразилии: «Достиг уровня, о котором всегда мечтал»
Чемпионат мира
13 июня 2026, 18:51 |
363
0

Лидер сборной Бразилии: «Достиг уровня, о котором всегда мечтал»

Винисиус Жуниор утверждает, что готов к чемпионату мира

13 июня 2026, 18:51 |
363
0
Лидер сборной Бразилии: «Достиг уровня, о котором всегда мечтал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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Атакующий игрок «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор считает, что подходит к матчам чемпионата мира в своей лучшей форме.

«Это самый особенный и важный момент в моей карьере. Я достиг того физического и технического уровня, о котором всегда мечтал. В этом сезоне у меня не было травм. Я очень хорошо подготовился к этому моменту на чемпионате мира», – заявил Винисиус.

«Сборная Марокко стала эталоном для многих стран Африки и за её пределами», – так бразилец высказался о первом сопернике на турнире. «Поздравляю игроков со всем, чего они достигли. Там невероятно талантливые ребята с выдающимися техническими качествами».

Матч Бразилия – Марокко состоится в час ночи.

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Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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