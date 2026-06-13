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  4. Ашраф ХАКИМИ: «Противостояние с Винисиусом? Я чувствую, что готов»
Чемпионат мира
13 июня 2026, 13:20 |
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Ашраф ХАКИМИ: «Противостояние с Винисиусом? Я чувствую, что готов»

Защитник сборной Марокко не считает Бразилию фаворитом

13 июня 2026, 13:20 |
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Ашраф ХАКИМИ: «Противостояние с Винисиусом? Я чувствую, что готов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими
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Правый защитник сборной Марокко Ашраф Хакими заявил, что он готов остановить Винисиуса Жуниора в стартовом матче «атласных львов» на чемпионате мира против Бразилии.

Ранее они уже встречались в матчах Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира, выступая соответственно за ПСЖ и мадридский «Реал».

«Мы знаем качество Винисиуса. Я играл против него несколько раз. Он отличный игрок. Я чувствую, что готов и уверен, что мы покажем хорошую игру.

Статус андердога? На чемпионате мира нет фаворитов. Мы знаем качество обеих команд. Это очень равная игра. Надеемся, что удача будет на нашей стороне и мы используем свой шанс. Я не считаю, что есть фаворит», – сказал Хакими.

После стартового матча с Бразилией, который состоится 14 июня в 1:00 по киевскому времени, Марокко сыграет против Шотландии (20 июня) и Гаити (25 июня) на групповом этапе.

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Ашраф Хакими Винисиус Жуниор сборная Марокко по футболу сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: ESPN
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