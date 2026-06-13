Идут по стопам Александрии? В ЛНЗ возникли финансовые трудности

Серебряный призер чемпионата Украины прошлого сезона, черкасский ЛНЗ, столкнулся с финансовыми трудностями.

Как сообщает Inside UPL, клуб не рассчитался с «Кривбассом» за трансфер полузащитника Егора Твердохлеба. Отмечается, что черкасцы должны были перечислить платеж солидарности до 30 апреля, но до сих пор не сделали этого. Предполагается, что руководство ЛНЗ до сих пор не смогло найти деньги, чтобы закрыть этот вопрос. Твердохлеб перешел в черкасский клуб в январе. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 1,5 млн евро.

В прошлом сезоне ЛНЗ сенсационно финишировал на втором месте в УПЛ. Команда Виталия Пономарева набрала 60 очков в 30 матчах. За сезон до этого такой же сенсацией стала «Александрия». Однако после невероятного успеха клуб также столкнулся с проблемами финансирования, потерял значительную часть игроков и в итоге вылетел из УПЛ.