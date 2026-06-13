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Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 18:17 | Обновлено 13 июня 2026, 18:57
963
3

ВИДЕО. Металлист 1925 намекает на переименование клуба

Руководство клуба выпустило два ролика с намеком на новое название

13 июня 2026, 18:17 | Обновлено 13 июня 2026, 18:57
963
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ВИДЕО. Металлист 1925 намекает на переименование клуба
ФК Металлист 1925 Харьков
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«Металлист 1925» может сменить название и клубные цвета. Об этом уже долго пишут всевозможные СМИ и инсайдеры. А в последние дни пресс-служба клуба начала интриговать болельщиков.

В пятницу опорный полузащитник харьковчан Иван Калюжный стал героем короткого ролика в клубных соцсетях, где он пародировал руководителей города с прошлого десятилетия. В субботу «Металлист 1925» выпустил новое видео, в котором слово «Харьков» ежесекундно появлялось по несколько раз. Название ролика «Это не просто город! Это наша опора».

В прошлом чемпионате «Металлист 1925» финишировал пятым. Ожидается, что клуб получит новое название – ФК «Харьков».

ВИДЕО. Металлист 1925 намекает на переименование клуба

Видео:

▶ Смотреть первое видео

▶ Смотреть второе видео

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Металлист 1925 Иван Калюжный чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: ФК Металлист 1925
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Жаль. Тогда клуб потеряет наследие Металлиста, и он окончательно канет в лету.
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