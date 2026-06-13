«Металлист 1925» может сменить название и клубные цвета. Об этом уже долго пишут всевозможные СМИ и инсайдеры. А в последние дни пресс-служба клуба начала интриговать болельщиков.

В пятницу опорный полузащитник харьковчан Иван Калюжный стал героем короткого ролика в клубных соцсетях, где он пародировал руководителей города с прошлого десятилетия. В субботу «Металлист 1925» выпустил новое видео, в котором слово «Харьков» ежесекундно появлялось по несколько раз. Название ролика «Это не просто город! Это наша опора».

В прошлом чемпионате «Металлист 1925» финишировал пятым. Ожидается, что клуб получит новое название – ФК «Харьков».

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ВИДЕО. Металлист 1925 намекает на переименование клуба

Видео:

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