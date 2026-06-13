Украина. Премьер лига13 июня 2026, 14:02 | Обновлено 13 июня 2026, 14:33
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Стало известно, перейдет ли в Динамо Кендзера
Соглашения между сторонами нет
13 июня 2026, 14:02 | Обновлено 13 июня 2026, 14:33
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Польский защитник Томаш Кендзера не присоединится к «Динамо». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, никаких соглашений с 32-летним футболистом у киевского клуба нет. Уже 30 июня контракт Кендзеры с «ПАОКом» подойдет к концу.
В прошедшем сезоне на счету Томаша Кендзеры 42 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 голевой передачей. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» подписало голкипера.
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А ещё нужно какое-то время, чтобы новички притерлись к команде.
Скорее всего, никого не будет. Разве что гастролер какой-то залётный и все. А Суркис скажет, что своя школа сильная, пусть играют.