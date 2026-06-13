Стало известно, перейдет ли в Динамо Кендзера

Польский защитник Томаш Кендзера не присоединится к «Динамо». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, никаких соглашений с 32-летним футболистом у киевского клуба нет. Уже 30 июня контракт Кендзеры с «ПАОКом» подойдет к концу.

В прошедшем сезоне на счету Томаша Кендзеры 42 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 голевой передачей. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» подписало голкипера.