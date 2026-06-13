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Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 14:02 | Обновлено 13 июня 2026, 14:33
1465
4

Стало известно, перейдет ли в Динамо Кендзера

Соглашения между сторонами нет

13 июня 2026, 14:02 | Обновлено 13 июня 2026, 14:33
1465
4 Comments
Стало известно, перейдет ли в Динамо Кендзера
Динамо. Томаш Кендзера
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Польский защитник Томаш Кендзера не присоединится к «Динамо». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, никаких соглашений с 32-летним футболистом у киевского клуба нет. Уже 30 июня контракт Кендзеры с «ПАОКом» подойдет к концу.

В прошедшем сезоне на счету Томаша Кендзеры 42 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 голевой передачей. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» подписало голкипера.

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Даниил Кирияка Источник: Инсайды от Пасичныка
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Комментарии 4
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Два підараса Кіріяка і Олійченко. Другий пише, що 32-річний оборонець досяг домовленості з київськтм клубом і найближчим часом має повернутися до України, а через 2 години перший пише, що жодних угод нема
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+3
Так защита же никакая. В центре, плеймейкера нету. Нападач, тоже нужен(не Пономаренко единым).
А ещё нужно какое-то время, чтобы новички притерлись к команде. 
Скорее всего, никого не будет. Разве что гастролер какой-то залётный и все. А Суркис скажет, что своя школа сильная, пусть играют.
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-1
Все дуже погано для динамо, вони як імпотенти на трансфер  ринку,  вже хоча б з ЛНЗ потягнуть центр захисника взяти чи ні ?)
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-1
А хтось сумнівався? Викид за видом, чесне слово! І все про ДК! Краще б Суркіс ці гроші на нормального нападника витратив
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-1
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