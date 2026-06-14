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Англия
14 июня 2026, 23:22 |
1485
0

Мудрик впервые за долгое время появился на публике и сделал заявление

Михаил ответил своей девушке Джордин Джонс

14 июня 2026, 23:22 |
1485
0
Мудрик впервые за долгое время появился на публике и сделал заявление
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Украинский вингер лондонского «Челси» и национальной сборной Украины Михаил Мудрик оставил комментарий под новой публикацией своей девушки Джордин Джонс в социальных сетях.

Американская инфлюенсерша поделилась фотографиями с матча с участием сборной США. На одном из снимков она позировала в куртке с оригинальной надписью, где слово soccer было перечеркнуто, а акцент сделан на слове football.

Мудрик не прошел мимо этого поста и кратко прокомментировал его фразой: «Ball Knowledge», что можно перевести как «разбирается в футболе» или «имеет футбольные знания».

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Дмитрий Олийченко Sport.ua
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