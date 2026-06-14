Мудрик впервые за долгое время появился на публике и сделал заявление
Михаил ответил своей девушке Джордин Джонс
Украинский вингер лондонского «Челси» и национальной сборной Украины Михаил Мудрик оставил комментарий под новой публикацией своей девушки Джордин Джонс в социальных сетях.
Американская инфлюенсерша поделилась фотографиями с матча с участием сборной США. На одном из снимков она позировала в куртке с оригинальной надписью, где слово soccer было перечеркнуто, а акцент сделан на слове football.
Мудрик не прошел мимо этого поста и кратко прокомментировал его фразой: «Ball Knowledge», что можно перевести как «разбирается в футболе» или «имеет футбольные знания».
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