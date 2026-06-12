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  4. Источник: Мудрик похоронил свою карьеру в Английской Премьер-лиге
Англия
12 июня 2026, 06:02 |
683
0

Источник: Мудрик похоронил свою карьеру в Английской Премьер-лиге

Так думает Дидар Есемов

12 июня 2026, 06:02 |
683
0
Источник: Мудрик похоронил свою карьеру в Английской Премьер-лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Журналист и комментатор Дидар Есемов в интервью для издания Sports24.kz считает, что у украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика нет перспектив в чемпионате Англии по футболу

«Мудрик буквально похоронил свою карьеру в Англии этим кейсом с допингом», – отметил Есемов.

Последний матч за лондонский «Челси» Мудрик провел 28 ноября 2024 года в Лиге конференций против «Хайденхайма», где отличился голом. За «Челси» Мудрик провел 73 поединка, забил 10 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2031 года.

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Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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