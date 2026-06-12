Источник: Мудрик похоронил свою карьеру в Английской Премьер-лиге

Журналист и комментатор Дидар Есемов в интервью для издания Sports24.kz считает, что у украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика нет перспектив в чемпионате Англии по футболу

«Мудрик буквально похоронил свою карьеру в Англии этим кейсом с допингом», – отметил Есемов.

Последний матч за лондонский «Челси» Мудрик провел 28 ноября 2024 года в Лиге конференций против «Хайденхайма», где отличился голом. За «Челси» Мудрик провел 73 поединка, забил 10 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2031 года.