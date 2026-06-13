Трансферная бомба. ПСЖ готовит подписание обладателя Золотого мяча
Карьеру в Париже может продолжить Родри из «Манчестер Сити»
Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри привлекает внимание «ПСЖ». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, тренер парижского клуба Луис Энрике лично связался с 29-летним футболистом и убедил рассмотреть переезд в столицу Франции. Сумма трансфера может составить 50-60 миллионов евро.
В прошедшем сезоне на счету Родри 33 матча на клубном уровне, в которых он отличился 2 результативными ударами. В 20204 году испанец получил «Золотой мяч».
Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» нацелился на подписание вингера сборной Франции.
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