Трансферная бомба. ПСЖ готовит подписание обладателя Золотого мяча

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри привлекает внимание «ПСЖ». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, тренер парижского клуба Луис Энрике лично связался с 29-летним футболистом и убедил рассмотреть переезд в столицу Франции. Сумма трансфера может составить 50-60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне на счету Родри 33 матча на клубном уровне, в которых он отличился 2 результативными ударами. В 20204 году испанец получил «Золотой мяч».

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» нацелился на подписание вингера сборной Франции.