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  4. Трансферная бомба. ПСЖ готовит подписание обладателя Золотого мяча
Франция
13 июня 2026, 12:58 |
743
0

Трансферная бомба. ПСЖ готовит подписание обладателя Золотого мяча

Карьеру в Париже может продолжить Родри из «Манчестер Сити»

13 июня 2026, 12:58 |
743
0
Трансферная бомба. ПСЖ готовит подписание обладателя Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри
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Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри привлекает внимание «ПСЖ». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, тренер парижского клуба Луис Энрике лично связался с 29-летним футболистом и убедил рассмотреть переезд в столицу Франции. Сумма трансфера может составить 50-60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне на счету Родри 33 матча на клубном уровне, в которых он отличился 2 результативными ударами. В 20204 году испанец получил «Золотой мяч».

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» нацелился на подписание вингера сборной Франции.

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Родри Манчестер Сити ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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