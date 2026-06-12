Франция12 июня 2026, 22:15 | Обновлено 12 июня 2026, 22:27
541
0
ПСЖ нацелился на подписание вингера сборной Франции
Магнес Аклиуш из «Монако» привлекает внимание парижского гранда
12 июня 2026, 22:15 | Обновлено 12 июня 2026, 22:27
541
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Французский вингер «Монако» Магнес Аклиуш привлекает внимание «ПСЖ». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 24-летний футболист находится в шорт-листе парижского гранда на позицию вингера. Также француз находится на радарах клубов Английской Премьер-лиги.
В прошедшем сезоне на счету Магнеса Аклиуша 43 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 7 результативными ударами и 11 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» нацелился на звезду «Баварии».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 июня 2026, 05:02 22
Функционера будут судить
Футбол | 12 июня 2026, 03:59 8
Тымчик рассказал о возвращении к работе
Футбол | 12.06.2026, 21:14
Теннис | 12.06.2026, 18:42
Футбол | 12.06.2026, 09:15
Комментарии 0
Популярные новости
11.06.2026, 08:30 11
11.06.2026, 03:05
11.06.2026, 09:22 2
11.06.2026, 12:02 4
11.06.2026, 10:12
11.06.2026, 08:15 14
12.06.2026, 09:41 2
11.06.2026, 04:25 3