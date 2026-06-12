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  4. ПСЖ нацелился на подписание вингера сборной Франции
Франция
12 июня 2026, 22:15 | Обновлено 12 июня 2026, 22:27
541
0

ПСЖ нацелился на подписание вингера сборной Франции

Магнес Аклиуш из «Монако» привлекает внимание парижского гранда

12 июня 2026, 22:15 | Обновлено 12 июня 2026, 22:27
541
0
ПСЖ нацелился на подписание вингера сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Магнес Аклиуш
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Французский вингер «Монако» Магнес Аклиуш привлекает внимание «ПСЖ». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний футболист находится в шорт-листе парижского гранда на позицию вингера. Также француз находится на радарах клубов Английской Премьер-лиги.

В прошедшем сезоне на счету Магнеса Аклиуша 43 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 7 результативными ударами и 11 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» нацелился на звезду «Баварии».

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Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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