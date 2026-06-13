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  4. Игрок США стал в один ряд с Клинсманом и Анри. Чем отличился?
Чемпионат мира
13 июня 2026, 11:19 | Обновлено 13 июня 2026, 11:20
104
0

Игрок США стал в один ряд с Клинсманом и Анри. Чем отличился?

Фалорин Балогун оформил дубль в матче против сборной Парагвая на ЧМ-2026

13 июня 2026, 11:19 | Обновлено 13 июня 2026, 11:20
104
0
Игрок США стал в один ряд с Клинсманом и Анри. Чем отличился?
Getty Images/Global Images Ukraine. Фоларин Балогун
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24-летний нападающий сборной США Фоларин Балогун стал четвертым игроком Монако в истории, отличившимся дублем на чемпионате мира.

Произошло это в матче первого тура ЧМ-2026 против сборной Парагвая.

До Балогуна подобными достижениями отмечались немец Юрген Клинсман в 1994 году, француз Тьерри Анри в 1998 году и колумбиец Хамес Родригес в 2014 году.

Игроки Монако, отмечавшиеся дублем на чемпионатах мира

  • 2026: Фоларин Балогун (США), против Парагвая
  • 2014: Хамес Родригес (Колумбия) против Уругвая
  • 1998: Тьерри Анри (Франция) против Саудовской Аравии.
  • 1994: Юрген Клинсман (Германия), против Южной Кореи

Также Балогун стал первым игроком сборной США, начиная с 1930 года, забившим 2+ гола в матче чемпионата мира. Интересным фактом является то, что тогда три гола за американцев забил Берт Патено в ворота сборной Парагвая.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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