Игрок США стал в один ряд с Клинсманом и Анри. Чем отличился?
Фалорин Балогун оформил дубль в матче против сборной Парагвая на ЧМ-2026
24-летний нападающий сборной США Фоларин Балогун стал четвертым игроком Монако в истории, отличившимся дублем на чемпионате мира.
Произошло это в матче первого тура ЧМ-2026 против сборной Парагвая.
До Балогуна подобными достижениями отмечались немец Юрген Клинсман в 1994 году, француз Тьерри Анри в 1998 году и колумбиец Хамес Родригес в 2014 году.
Игроки Монако, отмечавшиеся дублем на чемпионатах мира
- 2026: Фоларин Балогун (США), против Парагвая
- 2014: Хамес Родригес (Колумбия) против Уругвая
- 1998: Тьерри Анри (Франция) против Саудовской Аравии.
- 1994: Юрген Клинсман (Германия), против Южной Кореи
Также Балогун стал первым игроком сборной США, начиная с 1930 года, забившим 2+ гола в матче чемпионата мира. Интересным фактом является то, что тогда три гола за американцев забил Берт Патено в ворота сборной Парагвая.
🇺🇸 Falorin Balogun est le 4e joueur de l'@AS_Monaco à inscrire un doublé en Coupe du Monde après Jürgen Klinsmann 🇩🇪 en 1994, Thierry Henry 🇫🇷 en 1998 et James Rodriguez 🇨🇴 en 2014. #USAPAR— Stats Foot (@Statsdufoot) June 13, 2026
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