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Чемпионат мира
13 июня 2026, 10:26 | Обновлено 13 июня 2026, 11:26
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Кайл ЛАРИН: «Я забиваю, когда Канада нуждается во мне»

Форвард спас свою национальную команду от поражения в первом туре ЧМ 2026

13 июня 2026, 10:26 | Обновлено 13 июня 2026, 11:26
160
0
Кайл ЛАРИН: «Я забиваю, когда Канада нуждается во мне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Ларин
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Форвард национальной сборной Канады Кайл Ларин поделился эмоциями после ничьей против Боснии и Герцеговины (1:1) в первом туре группового этапа ЧМ 2026 года и своего гола.

«Это было особенно для меня. Я готов был прийти и помочь команде. Я думал, что голы будут. Я забиваю, когда Канада нуждается во мне, и всегда делал это. Я хочу играть в каждой игре.

Я упорно работал в каждой игре со своим клубом, чтобы играть в каждой игре, но иногда ты не имеешь контроля [над этим]. Нам просто нужно оставаться сосредоточенными. Мы будем играть дома и просто должны будем выкладываться на грани своих возможностей», – сказал Кайл.

Во втором туре группового этапа национальная сборная Канады сыграет против Катара. Матч Канада – Катар запланирован на пятницу, 19 июня.

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Олег Вахоцкий Источник: ФИФА
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