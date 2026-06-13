Кайл ЛАРИН: «Я забиваю, когда Канада нуждается во мне»

Форвард национальной сборной Канады Кайл Ларин поделился эмоциями после ничьей против Боснии и Герцеговины (1:1) в первом туре группового этапа ЧМ 2026 года и своего гола.

«Это было особенно для меня. Я готов был прийти и помочь команде. Я думал, что голы будут. Я забиваю, когда Канада нуждается во мне, и всегда делал это. Я хочу играть в каждой игре.

Я упорно работал в каждой игре со своим клубом, чтобы играть в каждой игре, но иногда ты не имеешь контроля [над этим]. Нам просто нужно оставаться сосредоточенными. Мы будем играть дома и просто должны будем выкладываться на грани своих возможностей», – сказал Кайл.

Во втором туре группового этапа национальная сборная Канады сыграет против Катара. Матч Канада – Катар запланирован на пятницу, 19 июня.