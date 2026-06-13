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Англия
13 июня 2026, 11:37 |
525
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Стало известно, состоится ли трансфер Ильи Забарного в Ливерпуль

Защитник сборной Украины не является приоритетным вариантом для английского клуба

13 июня 2026, 11:37 |
525
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Стало известно, состоится ли трансфер Ильи Забарного в Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Английский «Ливерпуль» на данный момент не работает над трансфером защитника французского ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного, несмотря на слухи о трансфере.

После завершения сезона появилась информация, что «мерсисайдцы» якобы сделали официальное предложение о переходе 23-летнего футболиста после назначения нового главного тренера Андони Ираолы.

Забарный не является приоритетным кандидатом для клуба Английской Премьер-лиги, так как «Ливерпуль» сконцентрирован на усилении других позиций и в первую очередь планирует подписать полузащитника.

Ираола намерен переманить в свою команду талантливого 22-летнего полузащитника сборной Англии Алекса Скотта, с которым работал в «Борнмуте».

Забарный провел 37 матчей в футболке ПСЖ и забил один гол. Контракт украинца истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 40 миллионов евро.

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ПСЖ Илья Забарный Ливерпуль Андони Ираола Алекс Скотт трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Николай Тытюк Источник: Sport.fr
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