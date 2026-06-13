Стало известно, состоится ли трансфер Ильи Забарного в Ливерпуль
Защитник сборной Украины не является приоритетным вариантом для английского клуба
Английский «Ливерпуль» на данный момент не работает над трансфером защитника французского ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного, несмотря на слухи о трансфере.
После завершения сезона появилась информация, что «мерсисайдцы» якобы сделали официальное предложение о переходе 23-летнего футболиста после назначения нового главного тренера Андони Ираолы.
Забарный не является приоритетным кандидатом для клуба Английской Премьер-лиги, так как «Ливерпуль» сконцентрирован на усилении других позиций и в первую очередь планирует подписать полузащитника.
Ираола намерен переманить в свою команду талантливого 22-летнего полузащитника сборной Англии Алекса Скотта, с которым работал в «Борнмуте».
Забарный провел 37 матчей в футболке ПСЖ и забил один гол. Контракт украинца истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 40 миллионов евро.
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