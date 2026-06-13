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Чемпионат мира
13 июня 2026, 01:00 | Обновлено 13 июня 2026, 01:04
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Пять главных претендентов на Золотую бутсу ЧМ-2026

Попытка Алексея Сливченко предугадать имя лучшего бомбардира мирового первенства

13 июня 2026, 01:00 | Обновлено 13 июня 2026, 01:04
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Пять главных претендентов на Золотую бутсу ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн и Килиан Мбаппе – главные претенденты на Золотую бутсу
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Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

В ближайший месяц с небольшим внимание всех футбольных болельщиков будет приковано к полям США, Мексики и Канады, где проходит 23-й по счету розыгрыш чемпионата мира. На этом турнире впервые сыграют 48 команд-участниц, каждая из которых получила возможность заявить по 26 игроков. Нехитрая арифметика позволяет подсчитать, что на ЧМ-2026 смогут сыграть 1248 футболистов, но сегодня мы предлагаем выделить только пятерых из них – тех, кто может взять звание лучшего бомбардира и индивидуальную награду под названием «Золотая бутса».

Здесь не будет фамилии Винисиуса Жуниора, так как его статистика и в целом результативность за сборную Бразилии не впечатляет и ничто не предвещает прорыва на ЧМ-2026, а также вне топ-5 оказался Эрлинг Холанд – по той причине, что сборная Норвегии вряд ли далеко зайдет на мировом первенстве, да и группа им досталась не из простых (Франция, Сенегал, Ирак), где лишь один соперник выглядит таким, которому можно положить хет-трик или около того.

Поэтому дальше – сам топ-5…

5. Хулиан Альварес

Возраст: 26 лет
Сборная: Аргентина

Getty Images/Global Images Ukraine

На минувшем чемпионате мира в Катаре Хулиан Альварес с 4 забитыми мячами вошел в тройку лучших бомбардиров турнира. Однако тогда аргентинцы, напомним, выиграли первенство и провели максимум матчей, что позволяло Хулиану оставаться в снайперской гонке до последнего.

На ЧМ-2026 Аргентина также видится среди фаворитов, но не наиболее очевидным из них. Впрочем, Альварес находится в самом расцвете сил, провел неплохой сезон на клубном уровне за «Атлетико» и даже угодил в список трансферных целей мадридского «Реала», который предлагал за форварда 150 миллионов евро.

С другой стороны, на ЧМ-2026 высока вероятность, что Альварес будет делить игровую практику с Лаутаро Мартинесом, либо же в некоторых матчах смещаться на фланг, как было на ЧМ-2022. По этой причине в стане аргентинцев вряд ли окажется лучший снайпер мундиаля, но если выбирать между Лаутаро Мартинесом и Хулианом Альваресом, то второй кажется более универсальным и системным исполнителем в своей команде, что и способно помочь ему вновь оказаться где-то максимально близко к вершине рейтинга «Золотой бутсы». Но вряд ли с реальными шансами завоевать эту награду.

4. Игор Тиаго

Возраст: 24 года
Сборная: Бразилия

Getty Images/Global Images Ukraine

Пока кто-то по привычке может ставить на Винисиуса Жуниора, а то и вовсе Неймара, мы предлагаем выделить в сборной Бразилии 24-летнего центрфорварда Игора Тиаго. Этот рослый нападающий «Брентфорда» дебютировал за «селесао» лишь в марте нынешнего года, но этого оказалось достаточно, чтобы попасть в финальную заявку сборной на ЧМ-2026.

Игора Тиаго можно называть «тихим убийцей» в составе бразильской сборной. Его имя не настолько раскручено как у Неймара или Винисиуса, однако именно он способен стать реальным топ-снайпером «селесао» на этом мировом первенстве. По крайней мере, пока показатель результативности Игора Тиаго в сборной Бразилии вызывает уважение – 2 забитых мяча в 4 поединках, в которых он фактически провел на поле только 132 минуты.

На ЧМ-2026 Тиаго во многом поехал за свои бомбардирские достижения в клубе. В сезоне-2025/26 английской Премьер-лиги нападающий забил 22 мяча в 38 матчах, став вторым в списке лучших голеадоров чемпионата после Эрлинга Холанда (27 мячей). Однако если «потолком» для норвежца может стать общий уровень его национальной команды, то вот Игору Тиаго вполне по силам продвинуться с Бразилией до четвертьфинала, полуфинала или далее. Да и на групповой стадии такой соперник как Гаити видится для Тиаго и компании еще той «сладкой булочкой».

Однако, как и в случае с Хулианом Альваресом, и кем-либо еще, Тиаго вряд ли реально будет претендовать на победу в гонке за «Золотой бутсой». Все потому, что на эту награду есть три главных и фактически непререкаемых фаворита.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает ЧМ-2026 по футболу!

3. Ламин Ямаль

Возраст: 18 лет
Сборная: Испания

Getty Images/Global Images Ukraine

К своим 18 годам Ламин Ямаль уже успел стать безоговорочным лидером атак не только «Барселоны», но и сборной Испании. С «Красной Фурией» вингер в 2024 году выиграл чемпионат Европы, сыграв на том турнире все семь поединков. И пускай тогда Ямаль забил только один мяч, но отдал четыре результативные передачи, за прошедшее с тех пор время Ламин научился быть не только эффективным в подыгрыше, но и непосредственно в завершающей фазе атак.

На ЧМ-2026 сборная Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте выглядит одним из очевидных фаворитов, и ей вполне по силам добраться до самых поздний стадий. Более того, прекрасный задел для потенциальной победы в бомбардирской гонке Ямаль способен оформить уже на групповой стадии, где соперниками испанцев будет не только крепкий Уругвай, но и Саудовская Аравия с Кабо-Верде. Первая буквально перед ЧМ-2026 поменяла тренера и, как кажется, вряд ли сумеет быть хоть сколько-нибудь конкурентной. А вот кабовердианцы являются дебютантами мировых первенств, и тягаться с такими грандами как Испания им попросту еще рано.

В минус Ямалю в аспекте борьбы за «Золотую бутсу» ЧМ-2026 может сыграть недавнее повреждение вингера, из-за которого тот пропустил практически всю предтурнирную подготовку в составе сборной. Однако врачи сборной Испании уверили, что Ламин восстанавливается от мышечной травмы очень быстрыми темпами и будет готов играть, хотя и может пропустить стартовый тур. Но главный риск здесь не столько в доступности футболиста, сколько в уровне его физической готовности, которая все равно пострадает после пребывания в лазарете.

С другой стороны, Ямаль – это всегда опасность у ворот соперника и это всегда шанс на прорыв. Быть может, он случится уже на ЧМ-2026…

2. Гарри Кейн

Возраст: 32 года
Сборная: Англия

Getty Images/Global Images Ukraine

Если в пользу Ламина Ямаля говорят амбиции и молодецкий задор, то у Гарри Кейна есть свои очевидные плюсы – невероятный опыт и бомбардирскую стабильность на протяжении ряда лет, причем как на клубном, так и на международном уровне.

Для Кейна сезон-2025/26 выдался очень успешным. Английский форвард во второй раз в истории стал обладателем «Золотой бутсы» по итогам клубного сезона в зоне УЕФА, а также – чемпионом Германии в составе «Баварии» и лучшим голеадором тамошней Бундеслиги. В свои почти уже 33 года Гарри продолжает оставаться чрезвычайно опасным нападающим, что он и доказал в чемпионате Германии, забив 36 мячей в 31 поединке! Да и в Лиге чемпионов Гарри почти до последнего соревновался за титул лучшего бомбардира, отличившись 14 голами в 13 играх.

В сборной Англии Кейн чувствует себя не менее уверенно, чем в «Баварии». Он забивает регулярно, пользуется авторитетом у коллег, а еще является штатным пенальтистом команды, что также играет важную роль при ставке на победителя бомбардирской гонки на ЧМ-2026. Сама сборная Англии под руководством Томаса Тухеля вполне способна пройти до самых поздних стадий турнира. О победе, конечно, заикаться вряд ли стоит, памятую традиционную английскую то ли неудачливость, то ли расхлябанность…

Но Кейн, который на предыдущем чемпионате мира забил только два мяча, кажется, вполне готов и способен приблизиться к своему результату на ЧМ-2018, где на его счету оказалось 6 голов. Опять же, прекрасный задел для победы Гарри может создать себе еще на групповой стадии, особенно в матчах против Ганы и Панамы. Тем паче, что в ворота последней восемь лет назад на мундиале Кейн уже оформлял хет-трик.

1. Килиан Мбаппе

Возраст: 27 лет
Сборная: Франция

Getty Images/Global Images Ukraine

Лучшим бомбардиром ЛЧ-2025/26 Кейну не дал стать форвард «Реала» Килиан Мбаппе, который теперь в составе сборной Франции попробует добыть свое второе в карьере «золото» на мировых мундиалях после триумфа на ЧМ-2018.

На клубном уровне Мбаппе провел индивидуально достаточно сильный сезон, забив 25 мячей в 31 поединке испанской Ла Лиги, а также 15 голов в 11 играх Лиги чемпионов. Однако в целом его «Реал» провалился, оставшись без значимых трофеев и с солидным «осадком», что в какой-то степени может психологически сказаться на представителях «бланкос» и на чемпионате мира.

Но, с другой стороны, в сборной Франции у Мбаппе традиционно нет проблем ни с результативностью, ни с пониманием партнеров, ни с главным тренером Дидье Дешамом. В пользу Мбаппе, как потенциально лучшего снайпере ЧМ-2026, помимо его стабильно высокой результативности, играет фаворитский статус сборной Франции, а также роль ключевого пенальтиста в стане «трехцветных».

Более того, именно Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022, оформив аж 8 мячей в ворота соперников, а на ЧМ-2018 Килиан разделил вторую строчку в гонке бомбардиров, забив 4 мяча. Нынешний мундиаль станет для Мбаппе уже третьим в карьере, и пока его цифры на чемпионатах мира впечатляют – 12 голов в 14 играх. Так и до «вечного» рекорда Мирослава Клозе недалеко…

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статьи эксклюзив ЧМ-2026 по футболу Хулиан Альварес Игор Тиаго Ламин Ямаль Гарри Кейн Килиан Мбаппе
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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