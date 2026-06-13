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Азартные игры
13 июня 2026, 00:24 |
49
0

Рынок прогнозов на чемпионат мира 2026 года превысил 2 млрд долларов

Платформы фиксируют рекордную активность уже на старте турнира

13 июня 2026, 00:24 |
49
0
Рынок прогнозов на чемпионат мира 2026 года превысил 2 млрд долларов
Getty Images/Global Images Ukraine
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Объем ставок на чемпионат мира по футболу 2026 года на платформах Polymarket и Kalshi превысил 2 млрд долларов уже к старту группового этапа турнира.

Наибольшую активность показал рынок ставок на победителя чемпионата. По данным Polymarket, только этот рынок собрал более 2 млрд долларов объема торгов, а Kalshi зафиксировала свыше 130 млн долларов на аналогичных контрактах.

Главными фаворитами турнира на обеих платформах считаются Испания и Франция, далее идут Португалия, Англия, Аргентина и Бразилия. Аналитики ожидают дальнейшего роста активности.

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азарт ставки прогнозы ЧМ-2026 по футболу
Александр Гринник Источник
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